Lymská borelióza: Jaký typ klíštěte vás může nakazit?

Lymská borelióza je způsobena čtyřmi hlavními druhy bakterií, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. Na člověka je přenáší klíšťata, je proto nutné se při výletu do přírody vhodně obléci a používat repelent proti hmyzu.

Klíště jelení

Ideální je na sebe vzít obuv, která není otevřená, a oblečení, které zakrývá co největší část kůže, aby se na nás klíšťata nemohla přisát. Opatrní bychom měli být při prevenci této nebezpečné choroby zejména na místech, kde roste vysoká tráva a velké množství stromů, tam se totiž klíštěti přenášejícímu lymskou boreliózu daří nejvíce. Jde o klíště jelení. Snadno ho poznáte podle černých nohou a černo-hnědého těla.

„Když klíště na kůži najdete, je nejprve nutné ho co nejšetrnější cestou odstranit, a to co možná nejdříve. K tomuto účelu se hodí pinzeta nebo některý ze speciálních nástrojů, které jsou běžně k dostání v lékárnách. Na klíště nikdy nesahejte holýma rukama a místo kousnutí důkladně vydezinfikujte,“ radí RNDr. Aneta Medonosová z laboratoře SYNLAB.

Lymská borelióza

Následně je nutné se přesvědčit, jestli se u vás nevyskytly příznaky lymské boreliózy. Patří k nim zejména vyrážka, která se objevuje 3 až 30 dní po infikaci na místě, kde vás klíště kouslo. Tato červená vyrážka se poté s postupem času zvětšuje. Mezi další příznaky této nemoci patří také horečka, zimnice, únava, bolest hlavy, ztuhlost krku a zvětšení lymfatických uzlin.

Později se může objevit i modročervené zbarvení na kůži, která se nachází na okrajích končetin. Kůže se poté stává velmi slabou a snadno se poruší, jde o chronickou atrofickou akrodermatitidu.

„Bez léčby může akrodermatitida přetrvat i desetiletí. V této fázi může nastat i neuroborelióza, při které bakterie napadají celý nervový systém člověka. Nemoc následně negativně ovlivňuje celý motorický i senzorický aparát. O lymské artritidě pak hovoříme v případě, že nemoc napadne klouby, které nejdříve výrazně bolí a poté i otečou. Nejčastěji se tak děje u kloubu kolenního,“ varuje lékařka.

Zdroj: Mayo clinic, SYNLAB

