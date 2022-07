Krevní sraženina: Riziko jejího vzniku může zvyšovat oblíbený nápoj

Krevní sraženina má gelovitou konzistenci a formuje se v našich žilách či tepnách. Jde o prospěšnou funkci našeho těla, která nám pomáhá zastavit krvácení v případě zranění. Někdy se ale tento útvar zformuje na místě, na kterém se vyvinout neměl, a může ohrozit naše zdraví.

Krevní sraženina, která se vytvoří bezdůvodně, se nazývá trombus. Tento druh krevní sraženiny může zůstat na místě, kde se vytvořil (tzv. trombóza), nebo se pohybovat dále. Zdravotní stav, při kterém se trombus pohybuje dále tělem, se nazývá embolie a může způsobit mimo jiné i mrtvici nebo infarkt.

Symptomy

Příznaky vzniku krevní sraženiny v těle se liší podle toho, kde přesně vznikla. Krevní sraženina v břiše může způsobit nevolnost a zvracení. V končetinách se projevuje bolestí a zvýšenou citlivostí, mezi symptomy krevní sraženiny v mozku patří problémy s mluvením, zrakem, pohybem, ztráta citu v jedné polovině těla a záchvaty.

V srdci a plicích tento nebezpečný gelovitý útvar způsobuje bolest na hrudi, nadměrné pocení, dušnost a bolest vystřelující do levé paže.

Na tyto symptomy by si měli dát pozor zejména lidé patřící do rizikových skupin. Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny tam, kde by se vyvinout neměla, patří těhotenství, užívání hormonální antikoncepce, rakovina nebo prodělání rakoviny, výskyt problémů s krevními sraženinami mezi příbuznými a nakažení se koronavirem.

Káva

Pravděpodobnost vzniku trombózy nebo embolie ale zvyšuje také obezita, sedavý životní styl, kouření, ale i pití kávy.

Káva je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě, je ale potřeba k její konzumaci přistupovat opatrně. Nadměrná konzumace kofeinu totiž může vést k "lepkavé textuře krve".

„Dehydratace ovlivňuje texturu krve, dělá ji hustější a lepivou, poté dokonce i proudí po těle mnohem pomaleji. Dehydratace tedy zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny,“ prozradil pro Express profesor Mark Whiteley, hlavní konzultant žilní chirurgie v Londýně.

Kofein, který káva obsahuje, se řadí mezi diuretika, tedy látky, které způsobují, že z těla vylučujeme více vody. Konzumace kávy tedy může v určitých případech přispívat k dehydrataci. Je tedy nutné se tomuto nápoji buď vyhnout, nebo spolu s konzumací kávy zvýšit náš příjem tekutin.

Zdroj: National Health Service, Express

