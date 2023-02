Oblečení do zimy má svá pravidla: Jak pracovat se suchým teplem a kombinovat materiály?

Teploty kolem nuly jsou pro českou zimu typické, nárazově klesají i o deset nebo patnáct stupňů. Minimálně tři měsíce v roce se bez zimního oblečení neobejdete. Zatímco před pár lety byla na vrcholu kombinace trička a naducané péřovky, dnes jsou jednotlivé vrstvy mnohem slabší a s důrazem na přírodní vlákna. V prvním případě jste se domů vraceli promrzlí na kost nebo propocení, druhá varianta je ukázkou toho, jak pracovat se suchým teplem a kombinovat materiály, aby tělo mohlo reagovat na změny teplot a udržovat pod bundou zdravé klima.

Děti mohou velice rychle prochladnout (a přehřát se). Jejich termoregulační systém se neumí obratně přizpůsobit prostředí. Oblékněte jim více vrstev – stejně jako sobě.

Takové oblečení patří mezi to dražší. Peníze investované do merina nebo kvalitních umělých vláken se ale vrátí, protože při správné péči vydrží mnoho let.

Funkční prádlo

Základní vrstva sice není vidět, ale je paradoxně ze všeho nejdůležitější. Prádlo, které nejčastěji tvoří triko s dlouhým rukávem a jednoduché spodky s vysokým pasem, by mělo být bezešvé a těsně obepínat tělo (ne však na úkor volnosti pohybu). Na běžné nošení se hodí merino nebo slabší vlna s gramáží kolem 150 g/m², pro aerobní aktivity jsou vhodnější syntetické materiály, jako je polyester nebo polypropylen.

V obou případech má funkční prádlo za úkol odvádět pot od těla, bránit prochladnutí a zajistit tepelný komfort. To je důležité při náhlé změně počasí, intenzivnějším pohybu nebo změně prostředí a okolní teploty, kdy k produkci potu stačí jen pár minut.

Izolační vrstva

Na termoprádlo, které teplo udržuje u těla, se obléká další vrstva. Ta má za úkol odvádět vlhkost. I tady se klade velký důraz na materiál. Pro fanoušky přírodních vláken je nejlepší volbou vlna, mezi syntetickými materiály vyhrává Polartec. Neplatí, že umělé materiály mají horší vlastnosti a nemá smysl do nich investovat. Oproti vlně totiž rychleji schnou. Někteří výrobci mají v nabídce hybridní mikiny a svetry, u kterých kombinují oba materiály.

Rozmary přírody

Svrchní část plní funkci ochrany před nepříznivým počasím. Na suchou zimu s teplotami kolem bodu mrazu postačí silnější softshellová bunda, při větších mrazech je třeba sáhnout po bundě s husím nebo kachním peřím. Důležitá je nejen paropropustnost materiálu, ale i schopnost zabránit windchill efektu, aby se přímo k tělu nedostal proud vzduchu (vítr).

