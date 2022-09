Vyhněte se sušení oblečení na radiátorech, varují odborníci

Řada z nás v podzimních a zimních měsících používá radiátory nejen k vytápění našich domů a bytů, ale také k efektivnímu sušení různých druhů oblečení.

Někteří z nás zkrátka jen chtějí, aby jim trička či jiné kousky oblečení rychleji uschly, jiní se snaží ušetřit peníze tím, že se vyhýbají zapnutí sušičky, která je jedním z největších žroutů elektřiny v mnoha domácnostech.

Pravdou ale je, že ačkoliv vám radiátory mohou pomoci s tím, aby vám oblečení uschlo rychleji, rozhodně to není zadarmo. Pokud tímto způsobem sušíte oblečení zejména proto, abyste ušetřili, je nutné mít na vědomí, že zablokováním radiátoru kalhotami, svetry a dalšími druhy textilií tak neumožňujete teplu, které generují, aby uniklo do místnosti a vytopilo ji.

Ve výsledku tak k vytopení pokojů, ve kterých sušíte oblečení přímo na radiátoru, budete potřebovat mnohem větší množství tepla, a tak si i za výtop pořádně připlatíte.

Navíc tento způsob sušení prádla může způsobit vysokou vlhkost vzduchu v místnosti a zvyšovat tak riziko vzniku problémům s plísní. Pokud růst plísně včas neodhalíte, může vám způsobit vážné zdravotní problémy.

Kryty na topení

Pozor bychom se měli dát mimo jiné i na nejrůznější kryty na topení, které slouží zejména k dekorativním účelům. Některé druhy krytů, mezi které patří mimo jiné i ty dřevěné, nám totiž mohou zabraňovat v efektivním vytápění našeho domu či bytu. V takovém případě je k výtopu místností nutné mnohem větší množství tepla, za které si připlácíme.

To platí zejména u krytů, které nejsou vybaveny otvory, kterými by mohlo teplo sálající z radiátoru uniknout do místnosti.

Při snaze o snížení výdajů za vytápění bychom ale neměli zapomínat ani na odvzdušnění radiátorů nebo izolaci oken.

Jak ušetřit na vytápění najdete zde

Zdroj: Express

KAM DÁL: Jak vyčistit okna i zrcadla jednoduše a beze šmouh.