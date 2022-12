Chladné počasí zvyšuje riziko vzniku mrtvice a infarktu. S prevencí může pomoci i termoprádlo

Podle studií existuje přímá spojitost mezi chladným počasím a vznikem infarktu, informuje MedStar Health. Výzkumníci zkoumali data týkající se venkovních teplot a počtů infarktů za období 15 let ve Švédsku. V tomto období vzrůstal počet lidí, kteří prodělali infarkt vždy, když venkovní teploty klesly pod nulu.

S vyšším počtem infarktů výzkumníci spojili také dny se zkrácenou dobou slunečního svitu a vysokou rychlostí větru.

Jak chlad zvyšuje pravděpodobnost vzniku infarktu?

Při vystavení našeho organismu chladným teplotám dochází k fenoménu zvanému periferní vazokonstrikce. Jde o jev, který způsobuje zúžení krevních cév v těle a pomáhá nám tak si ve středu těla udržet co nejdéle teplo tím, že omezí průtok krve do našich končetin, tedy oblastí nejvzdálenějších od srdce.

Zúžení cév ale na druhou stranu způsobuje mimo jiné i zvýšení krevního tlaku, zužuje totiž prostor, kterým se musí krev protlačit. Nízké teploty tedy zároveň zatěžují i naše srdce, které kvůli tomuto jevu musí pracovat mnohem více, aby užšími cévami protlačilo stejné množství krve. Znamená to, že bychom v chladném prostředí měli omezit svou fyzickou námahu na minimum, abychom naše srdce ještě více nezatěžovali. To ale rozhodně neznamená, že byste se v zimě neměli hýbat, právě naopak. Ideální je ale přesunout své pravidelné cvičení domů na karimatku, do posilovny nebo se pořádně zateplit pomocí několika vrstev oblečení a nejlépe také termoprádla.

Nižší teploty mimo jiné také zvyšují tvorbu krevních sraženin, které jsou příčinou vzniku infarktu a mrtvice. Krevní destičky se totiž při nižších teplotách shlukují mnohem více než normálně. Krevní sraženina se může utvořit mimo jiné také z plaku usazeného na stěnách našich cév, který je tvořený mimo jiné i cholesterolem.

Chladné počasí zvyšuje riziko utržení části tohoto plaku od stěny cév a zformování krevní sraženiny.

Jak v zimě předejít vzniku infarktu a mrtvice?

Zimní měsíce jsou spojeny nejen s chladným počasím, ale také s obdobím Vánoc, ke kterému neodmyslitelně patří vánoční cukroví a další pochutiny plné nasycených tuků a cukru.

Řada lidí v období Vánoc navíc zvýší svůj denní příjem alkoholu. Lidé mají také tendenci se přes Vánoce méně hýbat. To vše může zvýšit riziko vzniku infarktu a mrtvice.

Mezi rizikové faktory vzniku mrtvice a infarktu patří:

kouření

pasivní kouření

obezita

nadměrná konzumace alkoholu

nezdravý jídelníček

nedostatek fyzické aktivity

Jaké potraviny vám pomohou s prevencí infarktu a mrtvice, najdete zde

Těmto rizikovým faktorům bychom se tedy měli za každou cenu vyhnout, a to zejména v zimě, kdy riziko vzniku infarktu a mrtvice zvyšuje mimo jiné také chladné počasí.

Zdroj: MedStar Health, Heart, CDC

KAM DÁL: Probouzíte se uprostřed noci? Může jít o symptom poškození jater.