Teploty začnou klesat, imunita dostane zabrat. Těchto pět čajů ji dokáže nastartovat

Během prochladnutí se doporučuje hodně pít. Důvod je vcelku jednoduchý, je totiž třeba, aby se sliznice hydratovaly a viry se tak v těle nehromadily. Mnoho čajů obsahuje velké množství vitamínů a fytochemikálie, které jsou pro imunitní systém velmi důležité.

Zázvorový čaj

Zázvor má protizánětlivý účinek. Hlízy obsahují velmi mnoho esenciálních olejů, jejich složení se dají porovnat dokonce se složením kyseliny acetylsalicylové, tudíž aspirinem. Čaj je suverénně nejchutnější v době, kdy je připravený čerstvě.

Kořen zázvoru je třeba nakrájet na tenké plátky a následně zajít vroucí vodou a nechat celou směs louhovat osm až deset minut. Síla tohoto čaje se navíc může i podpořit, a to přidáním citrónu a medu. Dávejte ale pozor na jednu zásadní věc, med přidávejte až v době, kdy čaj vychladne, pokud byste ho totiž přidali v době, kdy je ještě horký, ztratí zbytečně léčivé enzymy. Citrón je antibakteriální, protizánětlivý a dodává také další vitamíny.

Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům, které pocházejí jak z vnějšího, tak i z pohledu organismu prostředí vnitřního. V praxi se antigeny myslí hlavně buňky patogenních organizmů, viry a třeba i nádorové buňky.

Čaj z echinacey (třapatky)

Především horní část rostliny obsahuje velké množství esenciálních olejů, flavonoidů, polysacharidů a také vitamínu C - tato kombinace je pak ideální pro posilnění imunitního systému. Některé studie dokonce podložily, že echinaceou je možné prochladnutí nejen efektivně předejít, ale také ho zmírnit.

Podle jedné studie z americké university v Connecticutu se dokonce může riziko prochladnutí snížit až o celých 58 % a choroba se díky tomu může zkrátit na jeden a půl dne.

Šalvějový čaj

Botanický název je "salvia officinalis”, odvozený z latinského slova "salvare", což v překladu znamená léčit; a není to jen tak. V šalvěji je velké množství éterických olejů, tříslovin, flavonoidů a triterpenů, které mimo jiné působí také protizánětlivě.

Během bolestí v krku pomáhá, když se kloktá čaj vlažný. K přípravě čerstvého čaje potřebujeme jeden až dva gramy šalvějových lístků přelít 200 ml vroucí vody a deset minut ho nechat louhovat. Dávejte ale pozor na pití tohoto čaje během těhotenství, protože ve velkých dávkách je schopen vyvolat srdeční arytmii, závratě nebo křeče.

Heřmánkový čaj

Ten dokáže vynikajícím způsobem podpořit produkci bílých krvinek, a tím posílit imunitní systém. Bílé krvinky jsou zodpovědné za ničení virů, bakterií a hub v těle. Při plném nosu může pomoci napařování nad heřmánkovým čajem (je ale třeba pod hrubým ručníkem, aby pára zbytečně neunikala). Vdechovat je ho třeba po několik minut.

Bezová šťáva

Obsahuje velké množství vitamínů, vyvolává pocení a také snižuje horečku. Pomůže ale i v případě, že prochladnutí už propuklo. Bez obsahuje rostlinné barvivo, které je schopno efektivně porazit volné radikály a posilní díky tomu imunitní systém.

Jak z něho ale udělat čaj? No, je to vcelku jednoduché. Stačí ohřát šťávu a pak ji popíjet ve formě horkého nápoje. Můžete ji ale také smíchat s bylinkovým čajem. Po této kúře se následně doporučuje zabalit do pořádně teplé deky a hezky ležet v posteli a poctivě se potit.

