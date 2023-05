Nejhorší americký vrah Samuel Little: Touhu zabíjet cítil už v sedmi letech, nakonec se přiznal sám

Jeden z nejděsivějších amerických vrahů své oběti unášel, surově bil a nakonec uškrtil. Jeho cílem byly Afroameričanky, dopaden byl přitom až ve svých 72 letech v roce 2012. Pravděpodobně vraždil dlouhých 35 let a policii dokázal unikat. A kdyby se sám nepřiznal, možná se dodnes nic neví.

Touhu zabíjet cítil už v sedmi letech

Narodil se 7. června 1940 v malém americkém městečku Reynolds v USA. Jeho matka měla být prostitutka, která měla často problém se zákonem. Měla ho velmi mladá. I proto se o jeho výchovu starala především babička. Už v 16 letech skončil v zařízení pro mladistvé za porušování domovní svobody. Tam si pobyl pět let. Když ho propustili, záhy byl odsouzen za vloupání do obchodu s nábytkem na tři roky. Po propuštění se odstěhoval na Floridu za matkou, kde se živil například jako hrobník.

Vůbec první touhu zabíjet však pocítil už v sedmi letech. „Policistům řekl, že měl tak sedm, osm let, když ucítil potřebu někoho uškrtit. Byl prý posedlý učitelkou, která si ve třídě často třela rukou krk, a fantazíroval, že zabije dívku s pihami, se kterou se znal,“ napsal tehdy Washington Post.

Vybíral si ženy, které prý nikdo hledat nebude

S první vraždou „počkal“ do dospělosti. Mezitím jeho konfliktů se zákonem přibývalo. Kradl kola, vykrádal domy, občas někoho přepadl. Normální práci prý neměl, snad jen nějaké ty brigády. Když ho na chvíli zavřeli, nepomohlo to. Po propuštění se ke svému klasickému chování rychle vracel. Nevydržel na jednom místě, často se stěhoval, a to dokonce i mezi státy. Je to možný důvod, proč si policisté nedokázali vraždy s jeho jménem ihned spojit. Jednou se to málem povedlo, to se psala osmdesátá léta. Byl tehdy obviněn z jedné vraždy, porota ho však vinným neuznala. Vraždění však zůstalo jeho snem.

Je pravda, že policisté ho za tu dobu několikrát dopadli, nikdy však netušili, že mají v poutech muže, který vraždí jako na běžícím pásu. Obvinovali ho především z krádeží. Za oběť mu padaly ženy, které žily na okraji společnosti. Později uvedl, že si myslel, že je nikdo nebude postrádat. A nebyl tak daleko od pravdy. Úřady mnoho z těchto událostí vedly jako nehody a předávkování.

Jeho případ není tak známý, přitom je vůbec nejhorší

Ženy zabíjel během krátké chvíle, kdy je potkal. Často například v baru či na ulici. Zbil je, uškrtil, v jednom z případů svou oběť dokonce utopil. S některými z nich měl před vraždou sex, jiné svezl v autě.

Ačkoliv je to pravděpodobně největší americký zabiják, lidé jeho jméno neznají tak dobře, jako například Dahmera nebo Teda Bundyho. Je to však spíše medializací, protože při odhalení jeho činů byla americká veřejnost v naprostém šoku. Odborníci se však nechávali slyšet, že možným důvodem je také etnikum, které si Little pro vraždu vybíral. „Kdyby šlo o bohaté bílé ženy, příběh tohoto vraha by se stal největší kauzou v dějinách Spojených států,“ tvrdil například kriminolog Scott Bonn.

Přiznal se na sklonku života

Jeho zatčení byla v podstatě náhoda. V roce 2012 byl v ubytovně pro bezdomovce zadržen při obchodování s drogami. Ukázalo se, že jeho DNA se shoduje se třemi případy nevyřešených vražd z osmdesátých let. Byl odsouzen na doživotí, u soudu však tvrdil, že je nevinný. Policistům se však nezdálo, že by měl na svědomí jen tyto tři ženy, a tak začali pátrat dál, ačkoli byl Little už za mřížemi. Podařilo se jim spojit muže s další vraždou, tu už u soudu ani nezapíral. Specialista na odložené případy se pak rozhodl prověřit, zda nemůže mít souvislost ještě s dalšími mrtvými.

Tehdy už Little trpěl zdravotními problémy, a když se ho texaský ranger James Holland rozhodl vyzpovídat, přiznal se k 93 vraždám. Vyšetřovatel byl v šoku. Policisté dodnes prokázali, že vraždil zhruba v 60 případech. Všechny zavražděné namaloval, měl na to obrovský talent. FBI tyto obrázky zveřejnila a dodnes doufá, že by mohla vše objasnit. Little už je ale po smrti, zemřel den před koncem roku 2020 na následky zdravotních komplikací.

Zdroj: aktualne.cz, serialkillers.cz, Washington Post

KAM DÁL: Ryška už zastínila ve Zlaté labuti i populární Dancingerovou. V roli Ireny se vrátila na herecké výsluní.