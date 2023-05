Vědci viděli, jak bude vypadat tragický konec Země. Určitě bychom u toho nechtěli být

Při jednom ze svých nedávných pozorování vzdáleného vesmíru viděli astronomové opravdu zajímavý okamžik, který dává jasnou představu o posledních okamžicích existence naší domovské planety. Co se stane se Zemí za odhadovaných pět miliard let, kdy se stále se rozpínající Slunce přiblíží natolik, že ji doslova spolkne?

Předpremiéra zániku Země

Příběh, respektive jeho konec, který vědci pozorovali, se odehrál přibližně 13 tisíc světelných let od Země. Sledovali zánik planety, jež měla tu smůlu, že se pohybovala v dosahu hvězdy ne nepodobné našemu Slunci, která se ale ve zlomku okamžiku doslova nafoukla do tisícinásobné velikosti. Je tedy jasné, že nic v jejím neskutečně širokém okolí nemohlo zůstat na svém místě. Z pozorované planety tak jako memento zůstala jen oslňující záře, která po několik dní sílila a byla patrná přibližně sto dní. Šlo přitom podle vědců o plynného obra přibližně třicetkrát většího, než je Země.

Viděli jsme vlastní budoucnost

Jeden z hlavních pozorovatelů, Kishalay De z massachusettské univerzity, jasně konstatoval, že vědci právě měli možnost sledovat budoucnost Země tak, jak ji jednoho dne možná uvidí civilizace jiného světa. „Kdyby nás nějaká jiná civilizace pozorovala ze vzdálenosti deset tisíc světelných let, zatímco bude Slunce pohlcovat Zemi, viděli by, jak se Slunce náhle rozjasní, vyvrhne nějaký materiál, pak se kolem něj vytvoří prach, a bude jen otázkou dlouhého času, než se usadí zpět do toho, co bylo,“ uvedl ve zveřejněné studii.

Je to „jednoduchá“ chemie

Proč se vlastně hvězdy rozpínají a mění se v rudé obry a proč je nezbytné, aby se to jednou stalo také našemu Slunci? Ve vší té složitosti je to podle odborníků vlastně poměrně jednoduchý chemický proces. Zatímco v době svého aktivního života hoří takového hvězdy díky fúzi vodíku a helia, vodík jednoho dne dojde a zbude jen helium. To vede k neuvěřitelnému zvýšení energetického výdeje a rychlému rozpínání hvězdy. Slovem „rychlému“ přitom vědci myslí skutečně jen okamžiky v řádu mizivých zlomků sekundy.

Prvně v přímém přenosu

I když už měli vědci o podobných úkazech jasno v minulosti díky předchozím výzkumům, vždy šlo jen o výpočty a předpoklady na základě náznaků a důkazů o již ukončených procesech. Tentokrát měli ale prvně možnost pozorovat zánik planety doslova v přímém přenosu tak, jak to vesmírné vzdálenosti jen dovolily. Nyní si tedy mohou celkem přesně představit, jak bude vypadat takové vesmírné divadlo, při němž Slunce pohltí Merkur, Venuši i naši Zemi. Právě tyto planety se totiž nacházejí ve vzdálenosti od Slunce, kterou podle astronomů rozpínající se – dosud životodárná – hvězda jednou zaplaví. Miliardy let existence naší planety tak skončí světelným zábleskem, který bude viditelný pouhých několik měsíců.

Zdroj: livescience, cnn, washingtonpost

