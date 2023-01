Pátek třináctého: Co všechno už přinesl? Historie mluví o děsivých faktech

Hlavním problémem bude v tomto případě právě ta třináctka, která je ve spoustě kultur považována za číslo z mnoha důvodů nešťastné. Je potřeba přiznat, že k tomu ti, kteří podobné pověry vymýšlejí, našli dostatek důkazů. Co se jim na jinak obyčejném čísle nelíbilo?

Původ v bibli i ve Skandinávii

Hlavní argumenty se opírají již o biblické příběhy. Kolik bylo třeba lidí u Poslední večeře Páně? Nebude překvapením, že to bylo 12 apoštolů a Ježíš. Dobře víme, jak tohle třináctihlavé hodování dopadlo. Někteří odpůrci samotné třináctky ale mluví také o tom, že prapůvod jejího stigmatu sahá ještě mnohem hlouběji do historie. Má jít o předkřesťanský Řím i o severské skandinávské státy. Právě tady prý zasedal dvanáctičlenný božský sbor, který měl chránit válečníky v boji. Byl to právě nezvaný 13. host jménem Loki, pravděpodobný vrah Odinova syna, který svojí přítomností ponořil svět do temnoty.

Jedenáct, dvanáct, čtrnáct...

Důvodů, proč nemít rád právě třináctku, si lidé - a je dobré připomenout, že jde vlastně jen o západní civilizaci, vymysleli spoustu. A také jim mnozí věří dokonce natolik, že v některých hotelech pro jistotu nenajdete na žádném z pokojů číslo 13 a důslednější majitelé těch opravdu vysokých hotelů jdou dokonce až do extrému - vynechávají celé třinácté patro. Pro jistotu. Letecké společnosti jsou v některých případech také toho názoru, že je třináctá řada sedadel pouhým přežitkem.

Obavy z pátku 13. mají dokonce svůj vlastní vědecký název:

Paraskavedekatriafobie

Schválně - zkusíte ho vyslovit?

Tragédie lodi Costa Concordia

Když se navíc třináctka spojí s pátkem, který je obecně považován za smolný den (právě v pátek ukřižovali Ježíše, v pátek se také třeba v Anglii konala většina poprav), můžeme čekat doslova cokoliv. Historie ukazuje, že je k tomu snad i důvod. Nehod, tragédií či porav najdeme v kronikách v tomto spojení dost a dost. Z nedávné minulosti si jistě ještě vybavíme ztroskotání výletní lodi Costa Concordia, jejíž cesta skončila v mělčině u toskánského pobřeží. Právě pátek 13. ledna roku 2012 se stal posledním pro dvaatřicet lidí na její palubě, další byli se zraněními odvezeni do okolních nemocnic a ti, kteří vyvázli bez viditelných šrámů, si jistě příště hodně rozmyslí, než by se na podobnou plavbu vydali.

Přírodní katastrofy i lidská brutalita

Ztroskotání výletní lodi bylo pravděpodobně tím nejvýraznějším neštěstím třináctkových pátků, ale historie zná takových událostí nespočet. Tak třeba 13. listopad roku 1970 přinesl zkázu do Bangladéše a Indie. I když tamní kultura na magickou moc těchto dnů nevěří, přišlo toho dne o život na půl milionu lidí. Za všechno mohl mohutný tropický cyklón, který se prohnal krajinou.

Na pátek 13. a z pohledu historie lidstva nedávný zásah do dění v zemi nezapomenou ani Angličané. V září válečného roku 1940 dopadlo na jeden z nejvýraznějších symbolů monarchie, na Buckinghamský palác, několik německých bomb. I když byli uvnitř přítomni jak tehdejší král Jiří VI., tak i jeho manželka Alžběta, později známá jako královna matka, nikomu se naštěstí nic nestalo, “zranění” naštěstí utrpěla jen palácová kaple.

Za jednu z prvních výrazně nešťastných událostí série pátků 13. je považován říjnový z roku 1307. Právě tehdy totiž Filip IV. Sličný, král Francie, vydal pokyn k likvidaci templářského řádu. Velký počet jeho členů se v tento den musel rozloučit se životem a jejich následovníci na něj dodnes vzpomínají se smutkem.

I přesto ale: Hodně štěstí v pátek třináctého!

Zdroj: history, livescience, CNN, BBC

