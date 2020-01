Pentagon: Symbol americké vojenské síly je jednou z největší kancelářských budov na světě

Zatímco na evropském kontinentě se v průběhu druhé světové války kvůli zuřícím bojům domy spíše bouraly, v USA stihli v letech 1941 až 1943 postavit největší budovu pro úředníky. Tou je Pentagon, sídlo Ministerstva obrany USA. Má charakteristický tvar pětiúhelníku, což se ostatně promítlo i do jejího názvu. Jaká byla historie vzniku Pentagonu, co všechno v něm najdete a je možné si ho jako civilní osoba také prohlédnout?

Když vypukla druhá světová válka a USA do ní v roce 1941 vstoupily, řešil prezident Franklin D. Roosevelt jeden zásadní problém. Na americkém území bylo celkem 17 míst, z nichž americká armáda plánovala svůj další vojenský postup ve válce. A tehdy právě vznikla myšlenka na vznik stavby, z níž by všechny válečné operace Spojených států amerických byly koordinovány. Loboval za ni hlavně ministr války Henry Stimson.

Historie stavby

Slovo dalo slovo a 11. září 1941 byla stavba Pentagonu zahájena na základě architektonického návrhu George Bergstroma, a to na místě bývalého letiště Hoover Field Airport v Arlington County ve Virginii. Samotný Washington, D.C., se nachází přes řeku Potomac.

Protože za války kvůli výrobě zbraní panoval obecně nedostatek oceli, byly místo výtahů v budově pro přesun do vyššího patra použité rampy. Kvůli rasovým segregačním zákonům Jima Crowa ve státě Virginie, jež platily až do roku 1965, bylo nutné postavit i samostatné místnosti, jež sloužily jako odpočívárny pro bílé a černé zaměstnance Pentagonu.

Pětiúhelník a Ground zero

Tvar budovy Ministerstva obrany USA je čtyřpatrový pětiúhelník s pěti soustřednými okruhy s délkou strany okolo 200 metrů, které nesou označení A až E. Součástí komplexu Pentagonu je také centrální náměstí, jemuž se říká „Ground zero“. Tento název pochází ještě z období studené války mezi USA a SSSR, kdy se předpokládalo, že v případě útoku atomovou zbraní ze strany SSSR by právě toto místo bylo jedním z cílů.

Zastavěná plocha Pentagonu činí 11,6 hektarů a celková délka chodeb se rovná téměř 28 km. Není proto divu, že mnozí pracovníci používají k přesunu skútry. Pracuje zde na 28 tisíc vojenských a civilních zaměstnanců. Řeklo by se, že vyznat se ve spleti chodeb musí být poměrně obtížné. Ale jedná se o vojenský objekt, přesnost je tedy na místě, tudíž jednotlivé prostory Pentagonu jsou jednoznačně označeny kódem. Ten prostředí znalým osobám snadno prozradí, kde se právě nacházejí. Pro vaši informaci kód 2B327 znamená, že se jedná o 2. patro budovy B, 3. chodbu a místnost č. 27.

Teroristický útok

11. září 2011 se Pentagon stal terčem teroristického útoku, kdy do jeho západní strany narazilo civilní letadlo typu Boeing 757, let 77 American Airlines se 189 lidmi na palubě. Všichni tenkrát zahynuli a jedna třetina budovy byla poškozena.

Při návštěvě Washingtonu si nenechte Pentagon ujít

Pentagon je natolik zajímavou stavbou, že láká k návštěvám i turisty. Tak až budete ve Washingtonu, nezapomeňte se do něho podívat. Otevřený bývá od pondělí do pátku kromě státních svátků. Na prohlídku s průvodcem je však třeba si rezervovat vstupenku minimálně 14 dní dopředu a před vstupem do budovy každý návštěvník musí projít bezpečnostní prohlídkou.