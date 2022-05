Plemeno nemá na charakter psa vliv, hlavní je okolní prostředí, tvrdí vědci

Psi a lidé před tisícovkami let spojili své síly při plnění úkolů, jako je lov, hlídání domovů nebo stád při pasení. Postupem času psi převzali v našem životě méně funkční roli. Dnes jsou psi kamarádi a společníci a stávají se z nich zkrátka členové domácností. S tímto trendem pak nastoupil jev, kdy lidé začali přisuzovat určitým plemenům konkrétní osobnostní rysy.

Pochopení psí povahy má co dělat s temperamentem zvířete, který může napovědět, zda je daný pes vhodný jako domácí mazlíček, nebo pracovní zvíře na farmu. Ale ani temperament není podstatný pro povahu psa. Vědci se dlouho domnívali, že podstatná je genetická výbava, tedy složení DNA.

Vědci v článku publikovaném v časopise Dog Genomics se rozhodli tuto teorii ověřit a sekvenovali DNA více než 2 000 psů. Psi zařazení do studie byli směsicí čistokrevných a smíšených plemen a jejich sekvence byly porovnány s dotazníky majitelů týkajícími se jejich chování, aby se hledaly korelace mezi jejich genotypem (DNA) a fenotypem (jejich vzhledem a chováním).

Kolie a retrívři nejsou tím, čím se zdají být

Výsledek byl celkem překvapivý. Geny jednotlivých plemen ovlivňují fyzické charakteristiky, ale nikoliv chování. Klasický příklad je border kolie. Ta je obecně považována za psa s nejvyšší schopností naučit se a poslouchat lidské příkazy.

Jenže mezi koliemi existují velmi významné individuální rozdíly a dá se říct, že nic jako plemenná charakteristika z genetického hlediska neexistuje. Podobně ve výzkumu dopadlo další oblíbené plemeno zlatých retrívrů. Tito miláčci lidí objevující se v reklamách na pojišťovny jako ideální rodinný pes, nic jako přítulnost k lidem v genech nemají.

Co z toho vyplývá? „Neměli byste nakupovat podle katalogu plemen. Každý pes je individuální,“ řekla časopisu Science Elinor Karlssonová, ředitelka oddělení genomiky obratlovců v Broad Institute, která na studii dohlížela. Vybírat si do rodiny nebo k dětem konkrétní plemeno je podle ní nesmysl. Místo toho by se mělo posuzovat, z jakého prostředí daný pes pochází a jaké jsou jeho individuální vlastnosti.

Podstatná je pak samozřejmě také inteligence, byť ta přímo chování psů neovlivňuje. Mezi nejinteligentnější psy se řadí pudlové, border kolie, němečtí ovčáci, rotvajelři, dobrmani, bišoni a zlatí retrívři. Inteligence už je geneticky ovlivněná a byť i zde jsou rozdíly mezi jednotlivými jedinci, u těchto psů zkrátka může člověk čekat velmi dobrou úroveň inteligence.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Psi by neměli být často sami doma, říká odborník. Když už musí, vyvarujte se těchto chyb.