Policisté chtěli zbohatnout, ukradli desítky milionů. Použili pistole i ruční granát

Někdo si vydělá peníze poctivě, jiný ale promění běžný život v akční film. Přesně k tomu se odhodlala trojice mužů, jejichž prvotní úspěch s rychle nabytým jměním byl zmařen zaslouženým trestem v podobě několika let za mřížemi. Kdo byl hlavním aktérem a proč záhadně zemřel velitel bezpečnostního vozu o čtyři roky později?

Policie!

Hra na zločince a policajty získává v české kriminalistice nové rozměry. Při přepadení nákladního vozu na Evropské, kde zmizelo ještě jednou tolik milionů, totiž hrálo roli falešné logo české policie. A podobného triku využili tři maskovaní muži u Slavkova u Brna. K dodávce přijeli automobilem s nápisem Policie a jejich černé oblečení budilo dojem, že se jedná o policejní zásah. Všichni tři měli u sebe pistole a dokonce ruční protitankový granát.

Muži, kteří čin spáchali, byli bývalí policisté. Lup ve výši 77 milionů a 140 tisíc korun si odnesli i díky spolupachateli, který byl zaměstnán u bezpečnostní agentury. Ten byl pak o čtyři roky později nalezen mrtvý. Ten byl od počátku podezřelý z podílu na loupeži a od roku 2010 byl pohřešovaný. Jeho tělo bylo následně nalezeno na pozemku jednoho z lupičů.

Protitankový granát byl po výslechu jednoho z obviněných nalezen v rybníku u obce Žleby. Celý případ se podařilo rozkrýt na základě informací o další plánované loupeži ve Veselí nad Moravou. Dodnes se nepodařilo dopátrat 35 milionů z celkové odcizené částky. Lupiči však byli dopadeni a odsouzeni. O koho šlo?

Já jsem nevinný

Až o deset let později se všechny osoby zapletené do loupeže, která vedla k vraždě jednoho z kompliců, dočkaly trestu. Tři bývalé policisty soud potrestal následovně. Hlavnímu aktérovi loupeže Romanu Dolíhalovi byl udělen trest 20 let vězení se zvýšenou ostrahou. Vzhledem k podezření z vraždy mu hrozilo dokonce doživotí.

Druhý byl bratr hlavy celého trestného činu. Antonín Dolíhal dostal deset let vězení. Další komplic Jaroslav Havlík od soudu vyslechl trest 11 let. Čtvrtého muže, který byl zapletený do loupeže a následného odklizení těla velitele vozu, soud poslal na 2,5 roku za mříže.

Dodnes není jasné, za jakých okolností velitel vozu a pravděpodobný komplic celé loupeže vlastně zemřel. Vina však padla na Romana Dolíhala. Ten se před soudem bránil, že je nevinný, a přiznal pouze podíl na likvidaci mrtvého těla, nikoli na vraždě. Soud původně pracoval s doživotním trestem, ale vzhledem k tomu, že Roman Dolíhal před událostí z roku 2006 žil řádným životem, nakonec zvolil 20letou sazbu.

Co bylo s penězi?

Jedna ze stop, která vedla soud k zmíněnému rozhodnutí, tkvěla v neúměrných finančních prostředcích všech odsouzených. Muži za svého života nemohli vydělat tolik peněz, se kterými operovali. Většinu z ukradených milionů investovali do nemovitostí, případně půjčovali peníze svým známým.

Celý případ byl následně rozkryt na základě svědectví Antonína Dolíhala, který se sám přiznal a svého bratra označil jako hlavního strůjce loupeže. Zde tak spravedlnost zaúřadovala a jedna z největších loupeží v historii České republiky byla vyřešena. Všichni aktéři si odpykávají trest za mřížemi. Ne vždy se tak vyplácí zvolit si cestu zločinu.

