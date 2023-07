Zodiac a Jack Rozparovač: Stále se objevují nové informace, jejich běsnění děsí i fascinuje

V historii kriminalistiky bychom našli mnoho příkladů nevyřešených vražd, které zaměstnaly početné týmy vyšetřovatelů. Ne každý je rada Vacátko či major Zeman. Když se vrah ke svému činu odhodlá v afektu, z pomsty či přesvědčení, stopy jsou většinou jasné.

Pokud se však jedná o individuum, které má z vraždy potěšení a vnímá ho jako určitý druh dobrodružství, není snadné podobné osoby vystopovat. V tu chvíli se totiž odehrává tolik oblíbená zápletka kriminálních filmů a seriálů. Vrah si s policií hraje jako kočka s myší a v některých případech zvítězí. Kdo dodnes patří do kategorie nepolapitelných vrahů?

Jack Rozparovač

Jeho přezdívku zná asi každý. Pravděpodobně si pod tímto jménem vybavíte literární postavu či legendu z Londýna. Málokdo však zná reálný příběh vraha, který si získal tak děsivé jméno. Záhadná a děsivá postava v dlouhém plášti vraždila v mlhou zahaleném Londýně v roce 1888. Proč však rozparovač? Své oběti totiž zohavoval tím, že jim odebíral některé orgány.

Jeho identita nebyla nikdy odhalena, ani přesný počet obětí nelze definitivně posoudit. Dobové prameny se shodují na čísle pět. Vrah se zaměřil pouze na londýnské prostitutky. Jeho technicky dokonalý chirurgický podpis na tělech ženských obětí také určil užší výběr podezřelých. Policie se totiž domnívala, že muselo jít o doktora, který má s chirurgickými zákroky zkušenosti.

Jedna z teorií hovoří o jeho motivu. Vrah údajně mohl mít pohlavní chorobu, kterou získal právě od prostitutky, a proto se jim tímto zvrhlým způsobem mstil. Tato – téměř kultovní – londýnská postava kolem sebe vytvořila obrovský zájem, s kterým jsou spojeny i další zajímavé teorie o tom, kdo to doopravdy byl. Právník John Morris po nahlédnutí do detailů vyšetřovatelů přišel s tím, že vrahem mohla být žena, a to konkrétně neplodná Elizabeth Williams. Jednu dobu byl podezřelý dokonce vnuk královny Viktorie Albert.

Zodiac

Šifrované dopisy, vysoká inteligence a touha provokovat bezradnou policii. To vše bychom našli v příběhu vraha, který se ve svých záhadných vzkazech podepisoval jako Zodiac. O tomto sériovém vrahovi byl režisérem Davidem Fincherem natočen velmi kvalitní film, který věrně ilustruje zoufalou snahu o dopadení vraha, kterého se nikdy nepodařilo z jeho vražd usvědčit.

Zodiac vraždil hlavně milenecké páry, které se oddávaly milostným radovánkám na odlehlých místech. Jen v jednom případě použil nůž, jinak nekompromisně střílel z pistole. Policie však díky jeho nezdaru získala velmi cennou stopu. Jeden pár jeho útok přežil, takže mohl kriminalistům podat přehledný popis sériového vraha. Ani to však nakonec nevedlo k jeho dopadení.

Pověstné šifry nakonec paradoxně odkryl manželský pár poté, co je otiskly noviny. V dopisech policii podrobně popisuje vykonané vraždy a svěřuje se s tím, jak mu dělá dobře vraždit lidi jako zvířata. Oficiálně vyšetřovatelé přisuzují Zodiacovi sedm mrtvých, on sám se však ve svých dopisech chlubí až 37 zavražděnými.

