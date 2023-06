Heparinového vraha považovali za sympaťáka. Jaká byla jeho motivace brát životy?

Celkem sedm mrtvých a deset neúspěšných pokusů o vraždu. Tak shrnul soud prohřešky Petra Zelenky. Muž, díky kterému mnoho lidí ví, co je heparin, dostal doživotní trest a 2,5milionovou pokutu. Heparinový vrah řádil v havlíčkobrodské nemocnici od května do září roku 2006. Využíval bezvědomí pacientů, aby jim ředil krev heparinem. Zcela úmyslné vraždění odhalil až primář nemocnice Pavel Longin.

Sympatický zaměstnanec

Nikdy nevíte, co lze objevit pod sympatickou slupkou dobrého chování. Petr Zelenka je živým důkazem. Nikdo na oddělení by do něj neřekl, že je schopný programově vraždit a ještě z toho mít potěšení. Ostatní zaměstnanci ho popisovali jako milého člověka, který se k pacientům choval vždy pěkně.

Za milou tváří se však skrýval chladný masový vrah. Soud Petru Zelenkovi prokázal sedm vražd a dalších deset pokusů, ale vyšetřovatelé hovoří, že by obětí mohlo být víc. Způsob vraždy byl totiž velmi nenápadný. Zelenka v té době pracoval na oddělení anesteziologie a resuscitace, kde využíval příležitosti zkoušet své „léčivé“ pokusy na uspaných pacientech.

Vraždění pro zábavu

„Měl jsem dobrý pocit z toho, že o tomto neoprávněném podání heparinu vím, službu konající lékaři nikoli, a že si při zdravotních problémech pacienta neví rady.“ Tak zněla výpověď samotného Petra Zelenky, kterou podal během výslechu policii. Zvrhlá zábava měla na svědomí hned několik životů. Kdo by chtěl hledat v činu několikanásobného vraha pokus o eutanazii, šeredně by se mýlil. Podle vlastních slov chodil každý den do práce s tím, že musí použít další dávku heparinu na nevinném pacientovi.

Zelenka vraždil zcela vědomě. Když následně změnil místo a přešel na chirurgii v jihlavské nemocnici, o žádný podobný pokus s heparinem se nepokusil. Sám Zelenka se přiznává, že ho práce v jihlavské nemocnici bavila více, a tak o podobném činu neuvažoval.

Odhalení

Když si primář Pavel Longin srovnal rozpis služeb a data krvácení pacientů, dospěl k zásadnímu odhalení. Během 40 nevysvětlitelných případů krvácení byl podán heparin ve 23 případech, u kterých měl 23krát službu Petr Zelenka. Nemocnice Petra Zelenku vyhodila v září a v polovině října podala trestní oznámení. Pro podezření z vražd policie Petra Zelenku obvinila až 1. prosince! Ten mezitím beztrestně pracoval v jihlavské nemocnici... Za nepochopitelné zdržení policie dodnes nenese nikdo odpovědnost.

V roce 2008 byl „heparinový vrah“ Petr Zelenka odsouzen na doživotí. Trest mu potvrdil odvolací soud i Nejvyšší soud. Přes všechna odvolání se Petr Zelenka k vražednému jednání sám přiznal. Údajně si však pamatuje „jen“ pět případů, kdy podal pacientovi smrtící dávku heparinu.

V seriálu o zločinech dosud vyšlo

Zdroje: redakce, ceskatelevize.cz, novinky.cz, iprima.cz

KAM DÁL: Nejhorší americký vrah Samuel Little: Touhu zabíjet cítil už v sedmi letech, nakonec se přiznal sám.