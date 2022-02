Tajemné šifry vraha Zodiaca jsou konečně rozluštěny. Nebojím se plynové komory a další vzkazy

Koncem 60. let a začátkem 70. let zavraždil sériový vrah vystupující pod přezdívkou Zodiac v Kalifornii nejméně pět lidí. Během svého řádění posílal vrah do tisku posměšné zprávy napsané pomocí šifry, v níž jsou písmena nahrazena jinými písmeny, číslicemi nebo symboly.

První dopisy byly zaslány třem novinám v oblasti Bay Area a každý obsahoval jinou část šifry. Noviny otiskly šifry (nebo kryptogramy), protože Zodiac vyhrožoval, že pokud nebudou dodrženy jeho pokyny, bude znovu zabíjet.

S nejjednodušší problém nebyl

Šifru, která byla první, byla jednodušší, vyřešili o týden později ručně 8. srpna 1969 Donald Gene a Bettye June Hardenovi. Zněla takto:

RÁD ZABÍJÍM LIDI, PROTOŽE JE TO TAK ZÁBAVNÉ, ŽE JE TO ZÁBAVNĚJŠÍ NEŽ ZABÍJENÍ DIVOKÉ ZVĚŘE V LESE, PROTOŽE ČLOVĚK JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ZVÍŘE ZE VŠECH, ZABÍT NĚCO MI DÁVÁ NEJVÍC VZRUŠUJÍCÍ ZÁŽITEK, JE TO DOKONCE LEPŠÍ NEŽ SI UŽÍT S HOLKOU A NEJLEPŠÍ NA TOM JE, ŽE AŽ UMŘU, ZNOVU SE NARODÍM V RÁJI A VŠICHNI, KTERÉ JSEM ZABIL, SE STANOU MÝMI OTROKY, NEŘEKNU VÁM SVÉ JMÉNO, PROTOŽE BYSTE SE POKUSILI ZPOMALIT NEBO ZASTAVIT MÉ SBÍRÁNÍ OTROKŮ PRO MŮJ POSMRTNÝ ŽIVOT EBEORIETEMETHHPITI.

Na základě toho je docela neuvěřitelné, že Zodiac byl následně schopen vymyslet šifru dostatečně složitou na to, aby dokázal roky klamat FBI. Pozoruhodné je, že se přitom dopouštěl gramatických chyb. Tedy jinými slovy, šifra samotná byla geniální, pravopis však silně kulhal.

51 let neúspěšného luštění

Po první zprávě se vrahovy šifry velmi výrazně zkomplikovaly. Jednu z nich, která obsahuje 340 znaků, se snažili odborníci i laici rozluštit 51 let. Úspěšní byli až nedávno David Oranchak, Sam Blake a Jarl Van Eycke, kteří použili nejnovější software.

Nejprve našli mnoho možných směrů čtení, které by bylo možné použít, pokud by šifra byla transpoziční. Díky štěstí Oranchak zjistil, že jedno z řešení, jak by se šifra dala transponovat, odhalilo fragmenty zpráv, včetně slovních spojení "doufám, že jsi", "snaží se mě chytit" a "nebo plynová komora".

To jim poskytlo vodítko, že zpráva nebyla přepsána v jednom velkém bloku, jak byla doposud prezentována. Místo toho byla rozdělena do tří menších bloků textu složených z devíti řádků, po nichž následovalo devět řádků a po nich poslední dva.

Tím, že začali v levém horním rohu, pak se posunuli o jeden řádek dolů a přes dvě mezery, aby získali další písmeno, se objevil klíč, který bylo možné přeložit na písmena a poté na slova. Písmeno "B" například představovalo "7", "c" znamenalo "9" a "A" celou řadu symbolů nedostupných na klávesnici. Vše je možné si prohlédnout na videu, které tým zveřejnil. Použitím této metody a drobnými úpravami spočívajícími v ignorování několika slov, která před transpozicí textu vyčnívala, bylo odhaleno sdělení:



DOUFÁM, ŽE SI UŽIJETE SPOUSTU LEGRACE, KDYŽ SE MĚ SNAŽÍTE CHYTIT.

TO JSEM NEBYL JÁ V TELEVIZNÍM POŘADU

COŽ PŘINÁŠÍ JEDNU VĚC O MNĚ

NEBOJÍM SE PLYNOVÉ KOMORY

PROTOŽE TA MĚ POŠLE DO RÁJE O TO DŘÍV.

PROTOŽE TEĎ MÁM DOST OTROKŮ, KTEŘÍ PRO MĚ PRACUJÍ.

KDEŽTO VŠICHNI OSTATNÍ NEMAJÍ NIC, AŽ SE DOSTANOU DO RÁJE.

TAKŽE SE BOJÍ SMRTI.

NEBOJÍM SE, PROTOŽE VÍM, ŽE MŮJ NOVÝ ŽIVOT JE

ŽIVOT V RÁJI BUDE SNADNÝ SMRT

FBI správnost potvrdila

„Ze všeho nejvíc vynikla věta 'to jsem nebyl já v tom televizním pořadu',“ vysvětlil Oranchak ve videu. „V tu chvíli jsem vyskočil ze židle, protože jsem věděl, že šifra byla přijata 8. listopadu 1969. Tedy asi dva týdny poté, co někdo, kdo si říkal Zodiac, zavolal do televizní talk show, kterou uváděl moderátor Jim Dunbar. Když byl volající ve vysílání, řekl: Potřebuji pomoc, je mi špatně, nechci jít do plynové komory."

Díky tomu se pro Oranchaka zdálo jeho řešení správné, protože odpovídalo událostem v oné době. Také zbytek zprávy vypadal v souladu s Zodiacovým charakterem a stylem komunikace. Oranchak předložil své řešení FBI, která správnost výsledku potvrdila. „FBI si je vědoma toho, že šifra připisovaná Zodiac Killerovi byla nedávno vyřešena soukromými osobami,“ uvedl Federální úřad pro vyšetřování v prohlášení a dodal, že připad Zodiac je stále vyšetřován, a nikoliv vyřešen, jak někteří tvrdili v říjnu.

Identifikaci vraha to nepomohlo

Tým, který za dešifrováním stojí, dodává, že je zklamalo, že šifra neobsahovala žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci vraha. Šlo jen "další Zodiacovo blábolení, které na sebe strhává pozornost".

„Samotný konec ještě možná není úplně správně," dodává Oranchak. „Ale třeba někdo přijde na to, jak se to má číst.“

Zdroj: iflscience.com

