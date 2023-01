Politický horoskop: Volba prezidenta bude mezi Štírem a Pannou. Napověděla také numerologie

Prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš patří v současné době nejspíš mezi nejvíce diskutované osoby. A to nejen v České republice. Jejich názory a postoje se radikálně liší. Stejně tak ale i jejich znamení zvěrokruhu! Co o těchto dvou odlišných lidech prozradí hvězdy a numerologie?

Petr Pavel, houževnatý Štír se silou vytrvat

Štíři jsou pověstní svým bystrým úsudkem a jasným myšlením i v krizových situacích. K tomu jim rozhodně napomáhá vytrvalost a chuť vydržet. Patří mezi jedince, kteří jsou zvyklí obhájit si vlastní názory. S chutí vynaloží všechnu snahu, pokud se pro něco nadchnou. Pro své přátele jsou ochotni udělat cokoliv a nic neberou jako příliš složité či nemožné.

Možná proto jsou tak oblíbení ve společnosti a bývají považováni za atraktivní. Velmi dobře maskují své pocity. Smutek či bolest na nich jen tak nepoznáte. Jako šéfy je podřízení popisují jako náročné, avšak velmi oblíbené.

Mezi další známé osoby narozené ve znamení Štíra patří například Marta Kubišová, Pablo Picasso či Pavel Zedníček.

Dvojka jako symbol laskavosti

Životní číslo generála Pavla je dvojka. Osoby s tímto číslem jsou snášenliví a laskaví jedinci, mezi jejich kladné vlastnosti však patří i silná intuice. Mají talent na upevňování vztahů, usmiřování rozhádaných osob a spolupráci s ostatními lidmi. Potřebují stabilní rodinu a silná přátelská pouta. Bez klidu a pohody mají sklon k nervozitě a roztržitosti.

Co přinese tento rok?

Generálu Pavlovi by měl tento rok přinést větší uvědomění, a to nejen na osobní úrovni, ale také v rámci odpovědnosti. Vše, co se tento rok stane, mu umožní větší rozvoj. A přestože má tento rok patřit k jedněm z nejtěžších v jeho životě, přinese mu mnohá poznání a pomůže mu uvědomit si, co je v životě skutečně důležité.

Andrej Babiš, pilná a pedantská Panna

Panny jsou známé svou praktičností a smyslem pro pořádek. Přestože jim to umožňuje zrychlení a zkvalitnění jejich práce, může to vést až k pedanterii. Ve věcech mají rádi jasno a emoce u nich jdou často stranou. Jedná se o jedince věcné, kteří mají svoje jednání předem dokonale promyšleno a nenechají se ničím rozptylovat. To platí nejen v případě práce, ale i v životních a partnerských situacích. Většinou působí nenápadně a zdrženlivým, konzervativním dojmem.

Mají vysoké nároky na pořádek a sklony k urážlivosti. Pokud s nimi chcete vyjít, musíte dodržovat „jejich pravidla“.

Mezi další známé osobnosti narozené ve znamení Panny patří například Lída Baarová, Freddie Mercury nebo Lev Nikolajevič Tolstoj.

Trojka a její čilá mysl

Životním číslem Andreje Babiše je trojka. Patří tedy mezi jedince, kteří nesnášejí nudu a jsou známí svou originalitou a vtipností. Rádi pracují pod vlivem stresu. Snadno navazují kontakty s jinými lidmi a nedělá jim problém rychlé jednání. To však může často vést ke špatným, zbrklým rozhodnutím a ke sklonům ke vznětlivosti.

Co přinese tento rok?

Andreje Babiše by letos mělo čekat naplnění zákona karmy. Jeho rok bude odrazem toho, jak si vedl v dosavadním životě. Bude zapotřebí velké trpělivosti k nalezení rovnováhy. Aby využil své moci moudře, neobejde se bez zvýšené komunikace s druhými lidmi. Pokud se rozhodne pro „cestu laskavosti“, bude muset vynaložit spoustu síly a k uchování dobré nálady i značné množství energie.

Zdroje: allure.com, horoscope.com

