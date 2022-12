Průvodce štědrodenním programem televizních stanic pomůže udělat pořádek v pohádkách

V příštích dnech nás čeká v televizním programu záplava pohádek, známých herců a vánočních příběhů, které nechceme minout. Základem všeho je řád, říkali naši předci a platí to jistě i dnes. Pojďme si tedy už předem udělat trochu pořádek i ve vánočních pohádkách, které nás čekají a které určitě nechceme minout. Televizní stanice si totiž tentokrát tyto tituly rozebraly možná trochu jinak, než býváme zvyklí. Hledali jste třeba neodmyslitelné Tři oříšky pro Popelku v České televizi? Chyba - letos je pro vánoční čas vyhrála Nova…

Novinky v programu České televize

Jak jsme zvyklí, Česká televize na svém prvním programu pravidelně na každé Vánoce připravuje pohádkovou premiéru, kterou představuje na Štědrý den. Stejně to bude i letos, kdy se můžeme těšit na druhý díl Tajemství staré bambitky. Z prince Jakuba je král, z hrnčířovic Aničky královna a radost jim dělá dcerka Johanka. Jenomže aby to byla ta pravá pohádka s dobrým koncem, musí být v ději také nějaké zlo, které by bylo možné překonat. Ani Tajemství staré bambitky 2 samozřejmě není jiné. Jak to všechno dopadne, se dozvíme už na Štědrý den po 19. hodině.

(Jen o den později, tedy 25. prosince, nám autoři další nové pohádky prozradí ve stejnojmenné pohádce jedno velké Krakonošovo tajemství.) A dál?

ČT 1 na Štědrý den 7:40 Pyšná princezna 8:55 O kouzelné rybí kostičce (ČT 2) 9:10 Lotrando a Zubejda 10:50 O princezně Jasněnce a létajícím ševci 12:20 Nesmrtelná teta 14:00 Peklo s princeznou 15:40 Princezna a půl království 17:20 Dvanáct měsíčků 19:00 Tajemství staré bambitky 2 20:30 Anděl Páně 2

Troška, Svěrák i další na Nově

Věděli jste, že Libušce Šafránkové bylo v době natáčení Tří oříšků pro Popelku (tedy v roce 1973) 20 let a v pase prý měřila pouhých 53 centimetrů?

Režisér Václav Vorlíček si ji vybral poté, co si vzpomněl na její roli ve filmu Babička.

Nova se tentokrát 24. prosince postará hlavně o ty malé i dávno odrostlé děti, které milují pohádkovou klasiku ve všech podobách. I když tady sice bude chybět nějaká ta žhavá novinka, pohádek doslova od rána do večera se dočkáme i na této stanici. Jaký by to ostatně byl jinak Štědrý den? O pozornost se budou na Nově v nejkouzelnější den roku dělit pohádky Zdeňka Trošky i Zdeňka Svěráka, stejně jako mnohem starší klasika, na kterou se těší většina z nás - kouzelné Tři oříšky pro Popelku s nezapomenutelnou Libuškou Šafránkovou ve stejně nezapomenutelné hlavní roli. O kterou z pohádek rozhodně nechcete přijít vy?

Nova na Štědrý den 8:45 Z pekla štěstí 12:25 Shrek 14:00 Tři bratři 15:50 Honza málem králem 18:55 Princezna se zlatou hvězdou 20:30 Tři oříšky pro Popelku

Prima na to jde trochu jinak

A pak je tady z největších televizních stanic ještě Prima a také ta si samozřejmě připravila slavnostní program, i když těch klasických pohádek je tady přece jen trochu méně, ale i tady se jejich milovníci jistě dobře pobaví a zabaví do chvíle, než zazvoní kouzelný zvoneček. Je jistě na rozhodnutí každého, jestli třeba Noc v muzeu, která tady začne v 10 hodin, považuje spíš za pohádku nebo kouzelný příběh. Jsou Vánoce, a tak je dovoleno téměř cokoliv… Jakých pohádek se tedy dočkáme 24. prosince na Primě?

Prima na Štědrý den 8:50 Unesená princezna (MAX) 10:00 Noc v muzeu 14:10 Hurvínek a kouzelné muzeum 15:55 Dařbuján a Pandrhola 17:55 Sedmero krkavců

Vánoce bez Vánoc? I to je možné

A nakonec ještě jedna rada pro ty z vás, kteří se snaží skutečně, opravdu a ze všech sil ignorovat vánoční atmosféru - důvodů k tomu může být spousta od prosté nechuti účastnit se všeobecného povinného "záchvatu lásky a sounáležitosti" až po ztrátu milované osoby, s níž jsme láskyplné chvíle v minulosti sdíleli. Pokud i přesto chcete trávit sváteční dny u televizní obrazovky, pak bude dobrou volbou třeba Prima COOL, kde si užijete program docela stejný jako kterýkoliv jiný úplně obyčejný den v roce - a to je jistě počin hodný ocenění.

Zdroj: televizní programy

