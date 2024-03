Potřebujete dárek, který je skutečně stylový? Ponořte se do těchto nápadů na legrační trička!

Jaký předmět s potiskem bude vhodným dárkem pro vaše blízké či rodinu?

Mezi nejoblíbenější dárky patří rozhodně originální trička s potiskem. Ta můžou mít různou podobu. In budou kousky s kulatým výstřihem i s výstřihem do V. Co se týče materiálu triček, můžete vsadit např. na pohodlnou bavlnu. Ta je příjemná na dotek a také je tzv. udržitelná. A to se v dnešní době počítá. Do bavlněných triček se často přidává také elastan. Právě elastan zaručí, že bude tričko dostatečně pružné a poddajné. Pánská a dámská trička mohou mít na sobě slogany a vtipné hlášky z nejrůznějších oborů. Také si můžete vytvořit tričko podle svého návrhu. Je tedy jen na vás, co je vám a oslavenci bližší. Na trhu existuje celá řada triček se zaměřením na povolání, na koníčky nebo na sportovní aktivity. Jestliže znáte povahu obdarovávaného, může tričko s potiskem dokonale vystihnout jeho charakter. Samotný potisk pak může vypadat různě. In jsou malé potisky i maxi výtvory. Může se jednat o krátký nápis, ale také o delší slogan nebo o větší obrázek. Na stylové kousky pro dědečky se můžete podívat např. i zde: https://trickovy.cz/286-dedecek. Tady potěšíte dárkem i toho nejnáročnějšího oslavence.

Jaké nápisy můžeme na tričkách s potiskem zvolit?

Jak jsme již zmínili, na tričkách s potiskem se mohou objevit nejrůznější slogany a nápisy. Na některé z těch oblíbených se podíváme níže. Budete-li přát např. dědovi k narozeninám, můžete mu vybrat dárek I tady: https://trickovy.cz/828-darek-pro-dedecka. Mezi oblíbené nápisy na tričkách můžeme zařadit např. tyto:

Nic nemusím, jsem v důchodu.

Nejlepší děda jezdí traktorem

Víc než včely miluji jen svá vnoučata

Tolik k ukázce toho, jak mohou nápisy na trikách s potiskem vypadat. Tyto slogany jsou pak vkusně zdobeny i obrázky. U výše zmíněných je např. potisk s pánem v důchodovém věku na lehátku, traktor a včela. Tato vtipná trika si můžete vybírat v nejrůznějších trendy barvách. Letos budou v kurzu ty přírodní a pastelové. Jestliže se oslavenci nestydí a jsou rádi středem pozornosti, můžete vsadit i na trika v červené nebo v svítivě žluté barvě. S těmi totiž rozhodně oslavenec v davu jen tak nezapadne.

Jaký typ triček můžeme vybírat pro oslavence?

Na trhu existuje mnoho druhů triček s potiskem. Volit je tak můžete podle barvy, materiálu nebo podle střihu. Zaměříme-li se na střih, máme na výběr slim fit a regular fit nebo relaxed fit modely. Slim kousky jsou tu pro muže a pro ženy s útlou postavou. Pro pány a ženy s nějakým tím kilem navíc jsou zase jako stvořená trika s potiskem ve volnějším regular fit a relaxed fit provedení. In jsou letos i tank topy nebo crop topy s širšími ramínky. Také oversize móda je na vzestupu. Mnoho z výše zmíněných střihů triček s potiskem najdeme i tady: https://trickovy.cz/828-darek-pro-dedeck. Trika jsou tu kvalitní a se smyslem pro humor.