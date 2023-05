Praktické vychytávky do domácnosti, které vám usnadní život

Odvlhčovače vzduchu neboli pohlcovače vlhkosti jsou elektrická zařízení, které upravují vlhkost v interiéru a pomáhají předcházet výskytu plísní a roztočů.

Kdy si domů pořídit odvlhčovač vzduchu

Jsou vhodným doplňkem do místností, kde je přirozeně vyšší vzdušná vlhkost a již se v nich v minulosti objevila plíseň. Protože odvlhčovače vzduchu předcházejí také nadměrnému výskytu roztočů, jejich přítomnost v domácnosti ocení také alergici.

Elektrické zubní kartáčky pro krásnější úsměv

Používat klasický zubní kartáček umí každý, ale pokud toužíte po dokonale vyčištěných zubech, vyzkoušejte elektrické zubní kartáčky.

Na trhu existují dva typy elektrických zubních kartáčků:

Rotační Sonické.

Rotační kartáčky jsou z pohledu čištění intenzivnější a jejich hlavice se pohybují směrem dopředu a dozadu. Nejedná se ovšem o vhodnou variantu pro lidi s citlivými dásněmi. Ti by totiž měli sáhnout po modernějších sonických kartáčcích. Jejich největší přednosti je totiž šetrnost. Hlavice sonických kartáčků se pohybují ze strany na stranu a spolehlivě vaše zuby vyčistí i zbaví vás plaku. Oproti rotačním kartáčkům jsou ale výrazně dražší. Protože je ale péče o zuby důležitá, rozhodně se jedná o investici, které nebudete litovat.

Wi-fi zesilovače pro snadný home office i hraní her

Pracujete z domova? To je pak pro vás rychlost internetového připojení důležitá. Trápí-li vás slabý signál Wi-Fi, ale nemůžete svou pracovnu přestěhovat, vyřešte to s pomocí Wi-Fi zesilovače. Hodí se do větších domů a stojí pár stovek korun a zjednoduší vám také hraní online her.

Kuchyňský robot

Usnadněte si práci v kuchyni a investujte do kuchyňského robota. Příprava pokrmů s ním bude mnohem snazší, protože vám pomůže s hnětením těsta, šleháním vaječných bílků, sekáním, krájením a dalšími činnostmi. Nejspolehlivější jsou kovové konstrukce a kovové misky. Těm nehrozí poškození a snáze se udržují v perfektním stavu. Díky přítomnosti kuchyňského robota použijete při vaření, smažení i pečení mnohem méně nádobí a ušetříte si tak i práci spojenou s plněním a vyndáváním myčky a snížíte svou spotřebu vody.

Zjednodušte si život a zbavte se nechtěné vlhkosti, dopřejte dokonalou péči svým zubům, užívejte si rychlou a bezproblémovou Wi-Fi při práci z domova a práci v kuchyni si zjednodušte díky kuchyňskému robotovi.