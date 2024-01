Pravidelná údržba a servis auta

Údržba a servis vašeho vozidla je důležitou součástí jeho správného fungování a dlouhodobé životnosti. Pravidelným servisem se nejen vyvarujete možným problémům, ale také udržíte své vozidlo v dobrém technickém stavu a prodloužíte jeho životnost.

Ačkoli se může zdát, že jde o další výdaje, pravidelná údržba vám může v dlouhodobém horizontu ušetřit peníze tím, že zabrání závažnějším problémům v budoucnu. Správná údržba nejenže udržuje hladký a efektivní provoz vašeho vozidla, ale především zajišťuje vaši bezpečnost na silnici.

Co zahrnuje pravidelná údržba?

Pravidelná údržba auta by měla být prováděna podle doporučení výrobce, které najdete v uživatelské příručce nebo spíše v servisní knize vašeho vozu. Obvykle se doporučuje provádět údržbu každých 10 000 až 15 000 km nebo jednou ročně, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Mezi nejdůležitější části pravidelné údržby patří kontrola, případně výměna:

palubní deska - prvním indikátorem případného problému jsou kontrolky,

hladina oleje - důležité pro správné mazání motoru a ochranu proti opotřebení, olej do auta doléváte po vizuální kontrole dle potřeby,

pneumatiky - správný tlak a hloubka dezénu jsou nezbytné pro bezpečnou jízdu a snižují riziko havárie,

baterie - slabá nebo nefunkční baterie může způsobit problémy s nastartováním vozu, ideální je mít k dispozici kabely pro nabíjení autobaterie,

světlomety a další důležitá světla - správné osvětlení je nutné pro bezpečnou jízdu,

výfukový systém - netěsnící nebo poškozený výfuk může vést k znečištění ovzduší a dalším problémům,

vzduchový filtr - čistý vzduchový filtr zlepšuje výkon motoru a udržuje ho bez prachu a nečistot,

chladící kapalina - důležitá pro správnou regulaci teploty motoru, přehřátí může vést k vážným problémům,

aditiva - někteří výrobci doporučují pravidelné doplňování aditiv, které zlepšují výkon motoru, ochraňují ho před opotřebením a dokáží pročistit palivový systém.

Pravidelná údržba zahrnuje také vizuální kontrolu dalších důležitých součástí, jako jsou stěrače a ostřikovače. V případě potřeby se provádí jejich oprava nebo výměna, případně doplnění kapalin v autě. Důležité je také pravidelné čištění vozidla, zejména je nutné se soustředit na podvozek, aby se minimalizovalo riziko koroze.

Co zahrnuje pravidelný servis?

Pravidelný servis auta je obvykle prováděn v autorizovaném servisu, kde se specializují na danou automobilovou značku. Zahrnuje všechny činnosti, které jsou součástí pravidelné údržby, ale navíc se provádějí i další důkladnější kontroly a případné opravy.

Mezi nejdůležitější části pravidelného servisu patří kontrola a případná výměna či oprava:

olej a olejový filtr - výměna oleje by měla být prováděna pravidelně, olej je životně důležitý pro správné fungování motoru a filtrování nečistot v něm,

zapalovací svíčky - důležité pro správný chod motoru,

tlumiče - důležité pro pohodlnou a bezpečnou jízdu,

elektronické součásti vozu - jako je například baterie, alternátor a další,

brzdový systém a kapaliny - nezbytné pro bezpečné brzdění,

diagnostika motoru a dalších součástí auta,

brzdové destičky a kotouče - brzdy jsou nejdůležitější součástí, která zajišťuje bezpečnost na silnici a jejich pravidelná údržba je klíčová,

řemeny - řemeny jsou důležité pro správné fungování různých částí vozu, jako je například alternátor či klimatizace,

geometrie kol - nastavení správné geometrie zajišťuje bezpečnou a pohodlnou jízdu,

klimatizace - pravidelná kontrola, doplnění chladící kapaliny, čištění a dezinfekce klimatizace je nezbytné pro její správné fungování i naše zdravé dýchání.

Pravidelný servis je také dobrým způsobem, jak se dozvědět o případných problémech s vaším vozem, které by mohly vést k větším opravám v budoucnu. V dnešní době jsou k dispozici i moderní diagnostická zařízení, která zahrnují diagnostiku chyb a určí případnou opravu, výměnu součástí, které nedosahují optimálního stavu a další drobné úpravy, které mohou pomoci udržet váš vůz v co nejlepším stavu.

Jak často je potřeba provádět pravidelnou údržbu a servis?

Doporučuje se roční prohlídka auta či pravidelná údržba i servis každých 10 000 až 15 000 km. Pokud však využíváte své vozidlo častěji, například pro dálkové cesty, může být potřeba provádět servis také častěji. Pozorujete-li zvláštní chování, vibrace, zvuky, třesení volantu, nadměrné množství kouře z výfuku či náhlé zhoršení spotřeby paliva, neotálejte a domluvte si termín diagnostiky v autoservisu.

Jak často se má měnit vzduchový, olejový, kabinový či palivový filtr? K výměně vzduchového filtru by mělo docházet jednou ročně či po 15-20 tis. km, chrání totiž motor a umožňuje maximální proudění vzduchu. Olejový filtr udržuje mazivo čisté a měl by být vyměněn spolu s olejem, tedy po 10-15 tis. km. Kabinový filtr ovlivňuje kvalitu vzduchu uvnitř kabiny a je doporučené jej měnit po cca 30 tis. km. Čistotu pohonných hmot zajišťuje palivový filtr a stačí jej měnit jednou za 5-6 let.

Kde servisovat auto?

Výběr místa, kde si nechat udělat servis auta, závisí na vašich preferencích a potřebách. Pokud máte novější model auta a stále je v záruce, doporučuje se autorizovaný servis pro vaši konkrétní značku vozu. Toto je nejlepší volba pro udržení záruky a pro zajištění, že vaše auto bude opraveno odborníky, kteří se specializují na vaši značku.

Pokud je vaše auto starší model nebo již není v záruce, může být méně nákladné a stejně efektivní využít nezávislý autoservis. Mnoho nezávislých autoservisů nabízí kvalitní služby za rozumné ceny. Některé méně obvyklé značky aut vyžadují skutečně specializované servisy, které mají náhradní díly přímo ně.

Další možností je mobilní autoservis, který poskytuje pohodlí servisu přímo u vás doma nebo v práci. Tato možnost může být ideální pro ty, kteří nemají čas nebo možnost dovézt své auto do servisu.

Další rady a tipy

Provoz, údržba a servis auta je náročný a finančně nákladný, existuje však pár možností jak náklady snížit. Jednou z variant je pořízení auta na plyn, případně přestavba stávajícího auta na LPG. Další možností je půjčení auta. To ocení ti, kteří auto využívají pouze občas.

V čem je výhodná LPG přestavba?

Přestavba auta na LPG (tekutý zemní plyn) je populární volbou mezi majiteli vozidel. LPG se využívá jako palivový alternativní zdroj především pro snížení nákladů na pohonné hmoty. V porovnání s benzínem je LPG levnější a má menší škodlivý vliv na životní prostředí. Další výhodou je snížení nákladů na údržbu a servis. LPG má nižší obsah nečistot, což znamená menší opotřebení motoru a sníženou potřebu výměny oleje.

Přestavba auta na LPG také umožňuje dosáhnout většího dojezdu. Při přestavbě je možné automaticky přepínat mezi LPG a benzínem, takže snadno vyberete ten nejvhodnější způsob spalování pro vaši jízdu. Další výhodou je, že v mnoha zemích s LPG existují daňové úlevy a snížené poplatky za parkování, což také přispívá k úsporám nákladů.

Montáž LPG do vozidla musí být provedena odborníkem v autorizovaném servisu, aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita práce. Při správné instalaci a údržbě LPG je riziko poruch minimální, což znamená další úsporu.

Kdy je výhodné si auto jen pronajmout?

Půjčení auta může být výhodná možnost pro ty, kteří auto potřebují pouze na určitou dobu nebo občas. Jedná se o levnější alternativu v případě, že nevyužíváte auto každý den a nechcete tak platit vysoké náklady za provoz. Půjčení auta může být ideální pro krátkodobý výlet nebo přesun. Další výhodou je, že si můžete vybrat z širokého výběru modelů a typů vozidel.

Nemusíte se starat o povinné ručení, údržbu ani servis, protože toto bude zajištěno přímo od půjčovny. Navíc, pokud se rozhodnete pro půjčení auta na delší dobu, můžete si vybrat z většího sortimentu vozidel s různými funkcemi a vlastnostmi.

V případě nehody nebo poruchy bude půjčovna zodpovědná za náhradní vozidlo nebo opravu, což může být pro majitele auta velkou úlevou. Auto si můžete půjčit v každém větším městě v ČR i zahraniční. Doporučujeme si půjčovnu předem prověřit a porovnat nabídky a podmínky s jinými půjčovnami.

