Revolucionář, který neuměl programovat. Steve Jobs na začátku prodal auto, aby mohla vůbec firma existovat

Obraz Steva Jobse v pop kultuře má své místo stejně pevně zakotvené jako Coca cola či Marilyn Monroe. Jeho vliv na svět však spočíval ve vizionářském umění, s kterým byl schopen dotáhnout produkty, které dnes vnímáme jako něco zcela samozřejmého ve svých kapsách a kancelářích.

Na počátku se společně se Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem pustili v garáži Jobsových rodičů do podnikání, ke kterému potřebovali nutný kapitál. Jobs prodal svůj mikrobus, Wozniak programovatelnou kalkulačku. Získali tak 1 350 dolarů a mohli začít vyrábět díky zakoupeným čipům Apple I. Tak vznikla firma, jež dnes dominuje trhu a její hodnota a prostředky překonávají dokonce některé státy. Steve Jobs už se však na ničem nepodílí. Co však za sebou tento náročný workoholik a nelítostný obchodník zanechal?

Dirigent Applu

O Stevu Jobsovi vznikly hned dva filmy a spisovatel Walter Isaacson napsal veleúspěšné paměti, které se věnují tomuto americkému vizionáři. Z těchto zdrojů lze sestavit obrázek člověka, který se radikálně vymyká z běžných představ úspěšného podnikatele. Je totiž evidentní, že kdo chce dokázat změnit svět, nesmí se bát riskovat, a zároveň se vymyká ze zaběhnutých kolejí.

Hned několik detailů, které popisují Jobsův charakter, nasvědčují tomu, že nebylo vůbec jednoduché spolupracovat s tímto extrémně náročným perfekcialistou. Při pohledu na jeho život vyplouvá hned několik zajímavostí, jejichž význam udělal ze Steva Jobse jednu z nejvlivnějších osobností moderních dějin.

Byť stál na počátku firmy, která od počátku vyráběla nový druh počítače, on sám nikdy nenaprogramoval ani větu. Byl dyslektikem a kromě jiného jako mladý experimentoval s LSD a po cestě do Indie se vrátil jako praktikující buddhista. V čem tak byl jeho genius, který nepopiratelně dodal značce Apple zcela unikátní charakter, z kterým dobývá trh a mění svět technologického a designerského oboru?

Steve Jobs byl nula

O tom, jakým perfekcionistou byl Steve Jobs vůči sobě a svým zaměstnancům, vypovídá hned několik malých drobností, které se za několik let jeho kariéry nastřádaly ve formě zábavných historek. Když jednou jeho sekretářka poslala zprávu, že má problém s automobilem, a proto přijde pozdě, Steve Jobs na to zareagoval tak, že ji poslal nového Jaguára se vzkazem, ať už nikdy nepřijde pozdě.

Sám ovšem nepatřil k lidem, kteří si libují v materialismu. Legendární jsou jeho fotografie z domova, kde v podstatě nevidíme žádný nábytek. Zde samozřejmě vidíme v praxi jeho vnitřní svět ovlivněný filosofií buddhismu. Extrémní byl také ve způsobu stravy. Věřil, že veganské jídlo mu umožní nahradit pravidelnou sprchu, protože se celé tělo očistí. Když ke konci života onemocněl rakovinou, držel výhradně frutariánskou dietu, která pravděpodobně urychlila postup nemoci, a tedy proces umírání. O tom, že se nejednalo o obyčejného chlapíka, svědčí také dlouhý seznam jiných zvláštností. Měl fobii z knoflíků, svoje auto pravidelně parkoval na místech pro postižené a aby ulevil stresu, namáčel si nohy do firemních toalet v Silicon Valley.

Steve Job byl sice buddhistou, ale ego často zkrotit neuměl. Když se ve firmě Apple přidělovala čísla zaměstnancům, Steve Wozniak dostal číslo 1 a Steve Jobs 2. S tím samozřejmě nemohl souhlasit, a tak si přidělil číslo 0. Jako paradoxní se může také zdát informace o tom, že nenechal svoje děti používat jeho vlastní výrobek iPad a i ostatní technologie jim přísně zakazoval.

Neoznačený hrob

Steve Jobs, to není jenom Apple. Když byl ze své vlastní společnosti v jednu chvíli vyhozen, nelenil a v podstatě postavil dnešní velmi úspěšné animátorské studio Pixar, z kterého měl za svého života ještě více peněz než z Applu.

Stejně jako Abraham Lincoln, Walt Disney, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Henry Ford a Thomas Alva Edison neměl ani Steve Jobs vysokoškolské vzdělání. Jeho genius spočíval v pevné vizi a umění přetvořit již existující technologie v dokonalé produkty, které jsou uživatelsky přátelské a k tomu vypadají luxusně.

Stačí se podívat na design jakéhokoli produktu Applu a uvidíte výraznou tvář, která nemá konkurenci. Sám Steve Jobs zemřel ve věku 56 let a podle ověřených zdrojů jeho poslední slova zněla: “Oh wow, oh wow, oh wow.”

Dnes leží v neoznačeném hrobě a jeho odkaz stále fascinuje celý svět. Z garáže byl totiž schopný s přispěním několika lidí vybudovat firmu, jež dnes na celém světě nemá konkurenci a její hodnota dosahuje nesmyslných čísel.

