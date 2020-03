Senzační archeologický nález. Vědci objevili prapředka dnešních živočichů

Tvor, pojmenovaný ikaria wariootia, je podle vědců nejstarším známým zástupcem skupiny vývojově nejvyspělejších mnohobuněčných živočichů zvané bilateria. Její zástupci, mezi kterými jsou i obratlovci, se vyznačují dvojstrannou tělní symetrií, tedy prakticky stejnou levou a pravou polovinou těla. Nepatří do ní pouze několik málo živočichů, například korály, sasanky nebo medúzy.

Jak vypadali?

"Původ a počáteční vývoj skupiny bilateria pro vědce vždy představoval důležitou otázku, protože do ní - samozřejmě - patříme i my. Je přirozené, že chceme vědět, kdy se naši předchůdci poprvé objevili a jak vypadali," prohlásila Mary Droserová, geoložka a spoluautorka studie zveřejněné v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Zástupci druhu ikaria byli zhruba šest milimetrů dlouzí a ze všeho nejvíc se podobali dnešním červům, ačkoli se jejich trubicovité tělo na jednom konci rozšiřovalo.

Jejich vnější podobu vědcům pomohl odhalit sofistikovaný skener, díky kterému nalezli 118 fosílií. O jejich vnitřních orgánech se toho příliš neví, podle předchozích studií však tvorové používali svalstvo k tomu, aby si na dně mělkých moří hloubili drobné tunely.

KAM DÁL: Nevěstinec v archeologickém areálu Pompejí bude znovu přístupný. Historie i děsivé zážitky roku 79 ožívají.