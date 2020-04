Smutné příběhy českého koronaviru. Udavačství, šikana důchodce a facka policisty mladé dívce

Jsme velmi zvláštní národ. Nechybí nám kreativita, vynalézavost a humor i v těch nejtěžších časech. Ty pro mnohé z nás právě nastaly. Pandemie koronaviru s sebou nese mnoho povinností, které omezují svobodné rozhodování každého z nás. Člověk by měl zůstat doma, setkávat se maximálně ve dvojicích, udržovat dvoumetrový odstup a nosit zakrytá ústa rouškou či šátkem. K pozitivním stránkám našeho národa se tak připojují i ty, na které člověk nemůže být hrdý. Veřejné lynčování, ponižování a udavačství. Ano, i to Češi umí…

Muž odešel v slzách

Byl to jeden z prvních dnů v nouzovém stavu, kdy bylo zakázáno vycházet na veřejnost bez přikrývky úst. Starší muž (74) si šel do supermarketu v Ostravě nakoupit potřebné potraviny, ale nedodržel nařízení vlády, protože nedisponoval rouškou. Byť se jedná o pochybení, reakce lidí byla zcela neúměrná.

Po vstupu do obchodu se totiž odehrálo něco, co nemá obdoby. Vůči muži se strhnul lynč. Jak už to bývá zvykem, když začne jeden, druhý se velmi rád přidá a důchodce se zastal až jeden kolemjdoucí ve chvíli, kdy nebohý muž propadl v pláč. Pána totiž lidé s nadávkami a fyzickými výpady vyhnali na ulici. Muž, který se seniora zastal, podal svědectví o tom, že se jednalo o vdovce, který si neumí ušít roušku, žije úplně sám a potřeboval si nakoupit potřebné potraviny.

Facka u rybníka

Je to jen pár dní, kdy se na sociálních sítích a následně i v televizi objevilo video, na kterém dostala devatenáctiletá dívka facku od strážníka městské policie. Incident se odehrál u pražského rybníku v městské části Řepy. Pět strážníků dorazilo na místo po udání od spoluobčanů, kterým vadilo, že se setkala skupinka čtyř mladých lidí, a tím porušila zákon o shromažďování v nouzovém stavu.

Celá událost je smutná hned ze dvou důvodů. Na skupinku mladých lidí, kteří neohrožovali své okolí, někdo zavolal policii a strážník zásadně pochybil a projevil se velmi neprofesionálně. Už fakt, že někdo udeří dívku, ženu, hovoří za vše. Video je vytržené z kontextu, takže policista mohl být klidně vyprovokován, ale ať už se před inkriminovanou fackou stalo cokoli, policista měl udržet nervy a profesionalitu.

Udavačství

Naše společnost v posledních dnech prožila zásadní obrat ve vztahu k dodržování vládních pravidel. Původně se Češi ostatním za nošení roušky smáli. Dnes je situace opačná. Kdo si ji na moment na veřejnosti sundá, stane se terčem minimálně zlostných pohledů.

Policie je v posledních dnech zaměstnaná více než kdy dřív. Musí totiž vyřizovat obrovský počet udání za to, že někdo nenosí roušku či že větrá nebo se schází ve větším počtu lidí na zahradě svého domu nebo v bytě a na jiných místech. Někteří spoluobčané jsou tak připraveni pomáhat po svém. Ve výsledku však zaměstnávají policii malichernými požadavky, které jsou odrazem některých nelichotivých českých vlastností. Doufejme, že podobně smutných příběhů bude v budoucnu méně a ve veřejném prostoru zazní pouze inspirativní a odvážné chování, za které se nemusíme jako národ stydět.

