Sněžný úplněk nastane dnes v podvečer: Přinese nové pracovní příležitosti a zažehná konflikty

Máte jedinečnou šanci usmířit konflikty, které vás už dlouho trápí! Právě to přináší plná Luna, která bude kulminovat v neděli 5. února 2023 v 19:28 ve znamení Lva. Přináší vášeň, touhu dosáhnout svých cílů a také potřebu uspořádat si své finanční záležitosti.

Leden byl přelomový. Teď přichází blahobyt

Začátek roku přinesl mnoho otázek. Toužíme po lásce, ale šlapeme si po štěstí. Chceme nové pracovní příležitosti, ale komfort opouštíme jen neradi. Mnoho otázek a žádná odpověď. Přesto byl leden přelomový.

Zasadil totiž semínko pochybností o tom, jak jsme žili doposud. S novým začátkem čínského roku si také uvědomujeme, jak pomíjivý je život. Znamení zvěrokruhu touží po lásce, pochopení a naději. Tu momentálně spatřujeme ve finančním zabezpečení, kterého toužíme dosáhnout.

Dejte na rady blízkých

Lev je totiž ochranář, zároveň má v sobě vůli postarat se o svou rodinu nejlépe, jak dokáže. To, co nás teď čeká, bude naprosto báječné. Silná energie změny je ve vzduchu. Lev se totiž žádných novot nebojí. Naopak jim jde vstříc. Sám ale dobře ví, že není automaticky všemi respektován a nezdráhá se na sobě pracovat.

To je výzva, kterou musíme přijmout. Je toho hodně, co se ještě musíme naučit, abychom uspěli. Pokud to teď vzdáme, přijde hořké zklamání. Kupte si kurz, o kterém už dlouho přemýšlíte. Začněte se snažit o lásku, kterou v srdci nosíte. Naučte se porozumět tomu, co ve skrytu duše cítíte. Neuděláte také chybu, pokud do své denní rutiny zařadíte pravidelnou meditaci. Pomůže vám to s tříděním myšlenek.

Znamení Lva je srdečné, otevřené a lpí na rodině. Právě teď tak přichází období, kdy největší oporu najdete ve svých blízkých. Dejte na jejich rady. Vyplatí se vám to.

