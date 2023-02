Ekonom radí, kdy pořídit letní dovolenou a do čeho teď investovat. Jak je to s penzijním spořením?

Euro jste mohli v době uzávěrky tohoto článku koupit za 23,8 koruny, což znamená nejvýhodnější poměr od roku 2008 (tehdy bylo euro pod 22,9 koruny). Pro českého občana to znamená dobrou zprávu, pokud se chce vydat v létě na dovolenou. „Pro Čechy cestování zlevní, to je pochopitelné. Takže koupit letní dovolenou s předstihem se vyplatí,“ říká ekonom Vladimír Pikora.

Zároveň ale varuje před přílišným optimismem. Podle něj má silná koruna i celou řadu negativ – včetně možného propouštění.

Co znamená silná koruna pro českého občana? Může toho nějak využít?

Se silnější korunou bude tlak na ceny, takže zboží z dovozu zlevní. Díky silné koruně tedy inflace nebude tak vysoko, jako by jinak byla. Pokud jde však o již zmíněnou dovolenou, nebude to nic dramatického, na polovinu ceny zájezdů určitě neklesnou. Ale něco se ušetřit dá, to ano. Faktem je, že pro dovozce a prodejce zájezdů přichází dobrá doba.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Připravuje zde ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Tedy jen dobré zprávy?

Tak to bohužel není. Silná koruna nepřináší jen pozitiva. Negativem je, že čeští exportéři budou muset zdražit své zboží, čímž jim poklesnou tržby. Silná koruna bude ničit exportéry a někteří mohou i některé zaměstnance propustit, aby ušetřili.

Proč vlastně koruna posílila?

Na trhy se vrátil optimismus. Řada lidí si začala brát úvěry v eurech, protože v eurech jsou daleko nižší úrokové sazby než v korunách. Jenže eura, která si půjčí, následně smění na koruny, což vytváří poptávku po korunách – a ta sílí. Nyní je tak dobrá nálada na trzích, že koruna může ještě více posílit. Dalším faktorem ve prospěch posílení koruny je fakt, že se nenaplnily vize z podzimu, že nebude plyn nebo bude jen na příděl. Plyn je a bude. To přináší velkou úlevu, která se zrcadlí v kurzu.

Co dál?

Spíš nic než něco zásadního. Více faktorů za posílením opravdu nehledejme. Je to sentiment. Fundamenty za tím nestojí, a proto si nemyslím, že je silný kurz dlouhodobě udržitelný. Ekonomika nejspíš směřuje do recese. Deficit zahraničního obchodu bude opět obrovský. Inflace zůstane vysoká a veřejné finance budou i nadále ve špatném stavu. To jsou argumenty proti dlouhodobému posílení koruny.

Není tedy čas pro spekulanty?

Pokud chce někdo spekulovat, může s výměnou peněz ještě pár týdnů počkat. Ale hodně dlouhodobě bych raději nespekuloval.

Jaké je optimální posilování koruny, tak aby to nenadělalo více škody než užitku?

Optimální je, když je posilování kontinuální a ročně do 3 %. Jak říkáte, může to přinést i problémy v případě, že je posilování koruny výrazné a dlouhodobé.

Mění se v důsledku silnější koruny doporučení, kam a do čeho investovat? Co třeba nemovitosti, je teď správný čas, nebo naopak?

Vzhledem k tomu, že investování je běh na dlouhou trať a silná koruna je nejspíš jen dočasná, nemění se pro mě v investování vůbec nic. Snad jen teď je díky silné koruně příležitost nakoupit výhodněji akcie v eurech. Jenže u investic, kde mluvíme o řadě let, je posílení o dvě či tři procenta téměř irelevantní.

Dobře, ale kdybyste měl doporučit, do čeho investovat právě teď, co by to bylo?

Z mého pohledu je nyní dobrý čas na korunové dluhopisy. Tam je vysoký výnos a žádné měnové riziko. Dobrý čas je také na zlato. Tomu v minulosti nahrávala stagflace. Myslím, že se to bude opakovat.

Co penzijní spoření, má dnes stále smysl? Například Daniel Münich ve svém komentáři napsal, že nefunguje, jiní ekonomové mají opačný názor...

Pokud jsem ho dobře pochopil, chtěl říct, že lidé si nenechávají z fondů vyplácet peníze průběžně, ale vše naráz. Navíc fondy si za správu peněz účtují velké peníze. Podle něj na systému profitují fondy, nikoli střadatelé. V obecné rovině s tím souhlasím. Já si myslím, že penzijko je zajímavé jen kvůli státní podpoře. Myslím, že racionální lidé spoří jinde a mnohem větší peníze.

Kde?

Jako alternativa se nyní nabízí spoření do komodit. Dnes už není problém pravidelně ukládat peníze do zlata. Jeho cena přitom v posledních dvaceti letech v korunách pěkně rostla. Další alternativou je nákup zajištěného dluhopisu, který dlouhodobě přináší výplatu kupónu. Podobné to je s nákupem nemovitosti a splácení této nemovitosti skrze nájemné. To jsou jednoduché investice. Myslím si, že lidé by při spoření na důchod měli hlavně diverzifikovat. To znamená mít co nejvíce hromádek. Mít vše v jednom fondu není podle mě rozumné. Kdyby to někoho zajímalo více, ať mi napíše e-mail (zájemcům o radu kontakt rádi poskytneme, stačí napsat autorovi tohoto rozhovoru, pozn. red.).

