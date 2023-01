Seriál Ulice: Novou hvězdou příběhů na TV Nova bude herečka Jitka Schneiderová. Jak ovlivní Blančinu rodinu?

Některé postavy se v nadcházející sezoně do Ulice po krátké či delší pauze vrací a diváci budou mít možnost sledovat jejich další osudy, poznamenané předchozími zkušenostmi - a to i těmi, které se odehrály mimo kamery. Co a koho nového přinese seriál Ulice ve své 18. sezoně?

Daniel Bambas se vrací a s ním i Mirek Soukal

Můžeme se znovu těšit na Daniela Bambase jako Mirka Soukala, který již v minulosti zasáhl do života vztahově trochu zmatené Magdy, jejíž roli autoři seriálu svěřili Veronice Čermák Mackové, i jejímu současnému partnerovi a také kolegovi Prokopovi (Ondřej Studénka). Co se bude dít s osudy těchto postav, naznačují tvůrci seriálu, když prozrazují, že Mirek přijde do Ulice s dobrými úmysly.

Roman Vojtek jako Hynek Urban znovu na scéně

Stejně jako Mirek Soukal se do Ulice - tentokrát po celých pěti letech - vrací bývalý partner Gábiny Pumrové, které propůjčila tvář Aneta Krejčíková, a také otec jejího dospívajícího syna Šimona (Jakub Krause) Hynek Urban. Herec Roman Vojtek se své staronové role ujal s vervou a hned se pustí do výchovy svého syna, jenž to rozhodně neměl v minulém roce jednoduché. Po návratu z Německa, kde s Gábinou žili a kde měl kamarády, se musel potýkal s máminou nemocí i s problémy, které se vršily vinou šikany ve škole.

Když vše vygradovalo a Šimon nevydržel všudypřítomný tlak, mohlo dojít k velké tragédii, když sebral Gábininu současnému partnerovi, policistovi Jirkovi Hermanovi (Jan Holík) pistoli a vydal se s ní vyřídit si účty se spolužáky. I to je sice dnes již minulost, i když s dohrou hlavně pro Jirku, ale přesto se ukáže, že skutečný otec dospívajícímu klukovi chybí. Pro Gábinu to ale bude Hynkova přítomnost a Šimonova reakce na ni znamenat další životní ránu, ze které se bude muset vzpamatovávat.

Živel v Ulici - do seriálu přijíždí Kateřinina dcera Martina

K velké změně dojde již brzy také ve vztahu Lumíra (Václav Svoboda) a Kateřiny, kterou hraje Martina Randová. Právě za Kateřinou přijede nejprve zdánlivě na návštěvu, ale jak se brzy ukáže, tak spíše natrvalo, její dcera Martina. Novou roli dostala Natálie Holíková a její postava se postará hned po svém příjezdu do Ulice o velké pozdvižení. Živelnost, se kterou se vrhne do dění, doslova omámí starší i mladší muže v okolí, a tak budou mít jejich ženy o starost více. Jak se s příjezdem Martiny vyrovnají Ája (Barbora Mudrová) a Vendula (Anežka Rusevová), jejichž partneři mohou na Martině oči nechat?

Jitka Schneiderová v nové roli koučky

Mimo postavy, které věrní diváci Ulice znají již z minulosti, se v seriálu brzy objeví i postava docela nová, psychoterapeutka a koučka Julie Papežová, která zasáhne hlavně do života Blančiny (Linda Rybová) dcery Kristýny a vlastně i celé její rodiny. Proč bude její pomoc nutná? Kristýna se už nějakou dobu vzpamatovává z rozchodu se svojí láskou Denisem, kterého si předtím tvrdě vydobyla přes vůli svých rodičů. Když zjistila, že jejich rady nebyly zbytečné, docela se zhroutila.

Tohle období má už ale zdánlivě za sebou, studuje a raduje se ze života. Ovšem jen od chvíle, kdy získá pocit, že je škola zbytečná a mnohem důležitější se pro ni stane hledání sebe sama. Jenomže dokázat se vyrovnat se svými vlastními pocity, touhami a zmatky sama nedokáže, a tak se poohlédne po pomocné ruce. Tou se má stát koučka Julie Papežová (Jitka Schneiderová), jíž Kristýna bezmezně uvěří a zcela se oddá jejímu vlivu. Ostatní členové rodiny ale její nadšení tak docela sdílet nebudou. O co vlastně Julii ve skutečnosti půjde a bude pro Kristýnu přínosem, nebo spíš hrozbou? To všechno prozradí autoři seriálu TV Nova již brzy na televizních obrazovkách.

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Seriál ZOO: Bez Evy Burešové to nefunguje. Na změnu bylo příliš brzy