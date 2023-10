StarDance: Kritika porotců, nohy Ivany Chýlkové a výhrůžka hlasujícím divákům

„Já jediný mám na to taneční vzdělání, takže já můžu,“ odpověděl Richard Genzer na přátelsky laděný dotaz moderátora pořadu Inkognito na Primě, Libora Boučka, kde bere tu drzost posuzovat soutěžící ve StarDance. „Ostatní (porotci) jsou jenom zájmová umělecká činnost,“ řekl porotce a ke Zdeňkovi Chlopčíkovi doplnil, že v případě jeho porotcování je to stejné, jako kdyby Richard Genzer učil angličtinu. „Je to úplně k ničemu, ale jsi tam,“ řekl samozřejmě v nadsázce a s humorem, který je hlavní náplní jeho veřejného vystupování. Nelze tedy čekat, že by v porotě kvůli tomu došlo k větším rozbrojům. Ostatně dobrou náladu v porotě dokládá i neustálé špičkování jejích členů.

Dlouhé nohy Ivany Chýlkové

Porotci se ale několikrát pustili také do hodnocení samotných tanečníků a hlavně tanečnic, které nemělo s tancem pranic společného. Hlavní roli ve stém dílu tak v podstatě hrály nohy herečky Ivany Chýlkové, o nichž Zdeněk Chlopčík prohlásil, že si až nyní všiml, jak jsou dlouhé a krásné a Tatiana Drexler poznamenala, že musí být těžké s tak dlouhýma nohama přejít parket bez pomoci partnera.

Nesahejte nám na Josefa!

Jestliže Ivana Chýlková vejde do dějin StarDance díky svým nohám, v případě Josefa Maršálka to budou patrně koblihy. „Josef udělal dneska koblihy. Všichni máme zkušenost z koblihou. Koblihu si koupíte, ukusujete a když máte štěstí, tak po chvilce narazíte na stopové množství marmelády. Ne tak kobliha Josefa Maršálka. Kobliha Josefa Maršálka je v podstatě odjištěný ruční granát, který je naplněný vanilkovou náloží a je tak natlakovaný, že ta věc exploduje při prvním kontaktu a pod velkým tlakem se vám do ústní dutiny sune neuvěřitelné množství vanilkového krému. Nestačíte to pochytat, máte to na obličeji, ale nevadí vám to – chcete to mít všude, protože vy de facto chcete vlézt do té koblihy, žít tam a už nikdy nevylézt ven. A proto říkám našim divákům: ruce pryč od Josefa Maršálka, my ho tu nutně potřebujeme,“ apeloval sám moderátor Marek Eben na hlasující diváky.

Diváci se s porotou neshodli

Porota měla samozřejmě za úkol hlavně hodnotit výkony tanečníků. Nejlépe u ní v součtu prvního i druhého večera dopadli Eva Adamczyková s Jakubem Mazúchem, následováni Ivou Kubelkovou s Martinem Prágrem a Richardem Krajčem s Dominikou Roškovou. Na opačném konci žebříčku zůstal na posledním místě Josef Maršálek s Adrianou Maškovou, dále Ivana Chýlková s Janem Tománkem a David Prachař s taneční partnerkou Zuzanou Dvořákovou Šťastnou. O celkovém výsledku ale nakonec rozhodli diváci, kteří jako prvního poslali pryč ze soutěže Davida Prachaře.

Bojuje také Iva Kubelková

V soutěži také i pro příští večer zůstává Iva Kubelková, která tuto soutěž zhodnotila jako krásný projekt, komplexní ve své náročnosti. „To, co musíte všechno zvládnout, obsahuje všechno – fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, houževnatost i trpělivost. Trpělivosti nemám nikdy dost, ale v tom ostatním se snažím být pečlivá,“ uvedla v rozhovoru pro Čtidoma modelka, moderátorka, herečka a také první vicemiss České republiky roku 1996 Iva Kubelková.

Zdroj: redakce, Česká televize

