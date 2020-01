Takový schody do nebe. Stezky v oblacích jsou hitem českých výletů

Českou republiku v posledních letech zcela zaslouženě okouzlila úžasná turistická atrakce. Svůj výlet tak nemusíte nutně spojovat s hrady a zámky a můžete bez nadsázky stoupat až do oblak. Hned na několika místech se totiž pne několik nádherných staveb, které jsou opravdovými stezkami do nebe.

Stoupat do nebe nemusíte z komína krematoria, ani posazeni v letadle či výšlapem na vrchol hory. Není to tak dávno, co některé české horské destinace lákají turisty na obzvlášť povedený zážitek. Ten, kdo o tom moc neví, neměl by váhat. Projít si totiž stezku a najít pořádný nadhled je snadnější než kdy jindy.

Stezka korunami stromů - Lipno

Chcete z jednoho místa vidět Alpy, Lipno, Šumavu a Novohradské hory? Tak neváhejte a vyražte na vrch Kramolín, kde na vás čeká Stezka korunami stromů. Nejde o žádnou nadpřirozenou sílu, která vás vynese do oblak, ale o dřevěnou stavbu s vyhlídkovou věží.

Když tuto populární atrakci otevřeli, stala se rázem nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v jihočeském kraji. V roce 2013 sem zavítalo 360 tisíc návštěvníků. Projekt německého architekta Josefa Stogera se tak rozhodně vyplatil. 675 metrů dlouhá stezka láká na několik adrenalinových prvků, včetně 52 metrů dlouhého suchého tobogánu. Nejvyšší bod stavby se nachází ve výšce 40 metrů. Pokochejte se tak nádherným výhledem, protože rozhodně nebudete litovat.

Stezka v oblacích

Když vás někdo pozve na Slamník, nemusíte se zrovna připravovat na večer ve společnosti dobrého piva v pražském Bubenči. Pravděpodobně se spíš bude jednat o výlet k obci Dolní Morava, kde se nachází další konstrukce ze dřeva a oceli, která vás vynese do oblak.

Stačí se podívat na fotografii a bude vám jasné, že se nejedná o přehnaně vzletná slova. Stezka v oblacích byla postavena architektem Josefem Fránkem, je vysoká 55 metrů a leží v nadmořské výšce 1 116 m n. m. Během prvního roku na vrchol stezky vystoupalo 200 tisíc návštěvníků. V případě dobrých povětrnostních podmínek unese stavba až 4 tisíce návštěvníků.

Stezka Valaška

Z jednoho místa dohlédnete až na Jeseníky či Velkou Fatru. Díky nadzemní panoramatické Stezce Valaška, která je dlouhá 610 metrů, z toho 390 metrů projdete lesním úsekem, vidíte krajinu jako na dlani. Minout nesmíte skleněnou vyhlídkovou plošinu, 150 metrů dlouhý zavěšený himalajský chodník.

Tato zavěšená část stezky je zcela unikátní, protože jinde v České republice něco podobného neexistuje. Stejně tak skleněná vyhlídka vytváří až tísnivý pocti, že člověk stojí ve vzduchu. Beskydy tak skrývají opravdový unikát a byla by chyba tento fakt ignorovat. Neváhejte a vydejte se prozkoumat Valašku.

Stezka korunami stromů

Nebaví vás sledovat pouze líbivé záběry z létajícího dronu. Zajímá vás, jaký je výhled z koruny stromů? Krkonoše vám nabízejí ideální příležitost, kde prožít opravdu vzrušující pocity. 45 metrů vysoká věž je jen třešničkou na dortu. 1 500 metrů dlouhá stezka vás provede skrze les a k tomu se dozvíte něco o přírodě a Krkonošském národním parku.

Nedaleko Jánských Lázní na Černé hoře se tak projděte Stezkou korunami stromů. Jedná se o oblíbený turistický cíl bez ohledu na věk. Dobrý přístup je připraven jak pro nejmenší, tak pro starší a handikepované.