Tower Bridge umí být pořádně neposedný. Neposlušný most zaskočil i kolonu Billa Clintona

Nejznámější a nejfotogeničtější most Londýna Tower Bridge se klene přes řeku Temži, a to východně od centra města v blízkosti pevnosti The Tower of London a finanční čtvrti The City of London. Své jméno získal právě díky Toweru a dvěma charakteristickým neogotickým věžím, které slouží jako jeho pilíře; je možné mezi nimi zvedat střední část mostu, aby mohly proplouvat i větší lodě.

K mostu se dostanete velmi snadno, nejlépe pak procházkou podél toku Temže, nejbližšími zastávkami metra jsou pak London Bridge na linkách Jubilee a Northern a Tower Hill na trasách District a Circle.

Stavba trvala osm let

Zahájena byla v roce 1886 a podílelo se na ní hned 400 dělníků pracujících pod taktovkou architektů Horace Jonese a Johna Wilfe-Barryho. První ze jmenovaných měl v plánu střídmější vzhled mostu, nakonec však byl zrealizován odvážnější a zdobnější návrh Wilfe-Barryho, který tím pobouřil puritánské londýnské obyvatelstvo.

K otevření mostu došlo 30. června 1894. Denní průjezd bývá 40 000 aut a chodců. Jeho délka je 244 metrů, výška 65 metrů a maximální rozpon činí 61 m.

Ve své době byl dokonce Tower Bridge nejdůmyslnějším zvedacím mostem na celém světě a pyšnil se i propracovaným způsobem svého ovládání. Původní hydraulická zařízení zdvihající mostní rámy jsou dodnes k vidění v prohlídkové části mostu, kam se lze vydat na exkurzi.

Zdviže jsou díky modernější technice v provozu i v současnosti, i když rozhodně ne tak četně, jako tomu bylo v dobách jeho největší slávy. Most se průměrně ročně zvedne asi stokrát.

Atraktivní okolí

Většina lidí bere Tower Bridge jako jedinou atraktivitu a moc si nevšímá okolí, což je bezesporu velká škoda. Ano, most je skutečně jasnou dominantou, ovšem je škoda nevědět o tom, co je v pěší blízkosti.

Pokud půjdete po jižním břehu a budete pokračovat do konce mostu dále na východ, dostanete se na temnou uličku Shad Thames s mostíky nad hlavou přímo do srdce čtvrti Butler’s Wharf. V minulosti šlo o přístavní skladiště, dnes jsou tu ve velkých zrekonstruovaných budovách luxusní byty, restuarace a také Muzem Designu.

Přes řeku u druhého konce mostu jsou pak velmi pro návštěvu zajímavé St. Katherine’s Docks, což je členité přístavní zátiší s plachetnicemi lemované přepychovými apartmánovými domy.

Umí být i neposedný…

Mnoho zdrojů uvádí pár kuriózních událostí, které jsou údajně s mostem spjaty. Například večer předposledního dne roku 1952 po něm projížděl klasický doubledecker na lince 78 do Dulwiche, když se náhle začala zvedat ramena mostu.

Jedinou šancí rozjetého autobusu bylo v tu chvíli přidat a přeskočit z jednoho ramena na druhé, což se naštěstí povedlo. Další incident se odehrál o několik desetiletí později v roce 1997, když se neposlušný most opět nečekaně zvedl a rozdělil na dvě části projíždějící kolonu amerického prezidenta Billa Clintona, který se zrovna vracel z večeře s britským premiérem Blairem.

To nebylo tenkrát po chuti ochrance hlavního představitele kolébky kapitalismu a takřka se díky tomu strhla diplomatická bouře.