Nakažlivé nemoci a právo: Co hrozí, když hazardujete se zdravím druhých?

Myslíte si, že covid je za námi? Ale ouha! Není! Je stále mnoho případů, nad kterými nelze přivírat oči. Jsou lidé, kteří varování z počátku dvacátých let nového milénia neberou vážně a páchají trestný čin šíření nakažlivé nemoci. Jaké máme práva a povinnosti dle zákona v tomto směru? To nám objasní právník Michal Benčok.

V dnešní době, kdy se svět potýká s nečekanými zdravotními krizemi, je otázka šíření nakažlivých nemocí a právní odpovědnosti palčivější než kdy dříve. Jaké právní důsledky mohou plynout z neúmyslného či úmyslného přenosu infekce?

Nákaza se šíří

Nejčastější případy: šíření pohlavních nemocí, tuberkulóza a covid.

Trestného činu šíření nakažlivé nemoci, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti, se dopustí ten, „kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí“, jak definuje trestní zákoník. Sankce při odnětí svobody se pohybuje mezi dvěma až osmi lety. Někdy může soud nařídit trest až deset let.

Pokud dojde k šíření nakažlivé nemoci na pracovišti, odpovědnost zaměstnavatele je případ od případu různá. Jde však o ne příliš častý jev. „Většinou se jedná o narušení zákona ze strany jednotlivých osob. Typické případy jsou homosexuální prostituti a někteří homosexuálové a dále Ukrajinci v souvislosti s tuberkulózou,“ vysvětluje advokát Mgr. Michal Benčok. Náhrada škody probíhá v rámci civilního procesu, pokud nejsou nároky přiznány v trestním řízení. „Hlavní je, aby pachateli bylo co vzít,“ uvádí Benčok.

Doba covidová včera a dnes

Není to tak dávno, kdy jsme nemohli chodit do práce, za kulturou nebo cestovat. Báli jsme se, že se nakazíme a zemřeme. A i když to vypadá, jako by už to bylo za námi, stále se objevují případy covidové nákazy. Je třeba brát to vážně, a pokud onemocníme, ihned kontaktovat lékaře a tím předejít zdravotním komplikacím i potížím se zákonem.

Například v roce 2021 podcenila žena z Mladoboleslavska varování spojená s covidovou pandemií a šířila nemoc dále. Když navštívila nemocnici a stěžovala si na bolesti břicha, zatajila nařízenou karanténu. Hospitalizovali ji, a jelikož při příjmu zamlčela nákazu covidem, „za zločin šíření nakažlivé lidské nemoci hrozil ženě až osmiletý trest odnětí svobody“, jak se vyjádřila por. Bc. Lucie Nováková, tisková mluvčí Policie České republiky Středočeského kraje. Nemocná žena vystavila možné nákaze další pacientky a zdravotnický personál.

Další případ z doby epidemie se odehrál rovněž ve Středočeském kraji, konkrétně na Kolínsku. Dvaatřicetiletý muž měl nařízenou izolaci od Krajské hygienické stanice, protože měl pozitivní test na covid-19. Toto nařízení však nerespektoval a volně se pohyboval mezi zdravými lidmi. Na jeho trestný čin se přišlo celkem lehce, protože při každé kontrole, zdali se nachází poctivě doma, nebyl zastižen. Hrozil mu trest až osm let vězení.

HIV pozitivní muž se sám přiznal

V Praze v roce 2023 nakazil vědomě třicetiletý muž virem HIV další pány prostřednictvím pohlavního styku. Pod tíhou viny se velice záhy přišel přiznat na policejní služebnu. Uvedl, že během let 2018 až 2023 navázal sexuální kontakt celkem s pětadvaceti partnery. Šlo většinou o lásku na jednu noc, která následovala po setkání v pražských gay klubech nebo pornokabinkách. Proto s lítostí a špatným svědomím nemohl tyto osoby kontaktovat. Nezodpovědnost tohoto muže zavinila tragédii, za kterou musí nést odpovědnost.

„Osoby, které navštěvují podniky, jež slouží k poskytování sexuálních služeb nebo v nichž jsou navazovány a realizovány jednorázové sexuální kontakty, jakož i osoby vedoucí sexuální život mimo monogamní vztah s vícero osobami, by měly ve vlastním zájmu požádat svého lékaře o absolvování testu na HIV a jiná pohlavně přenosná onemocnění. Včasné odhalení HIV a úspěšná léčba zajistí neinfekčnost a běžný život,“ řekl Jiří Pavlát z České společnosti AIDS pomoc.

Závěrem je třeba zdůraznit, že nejlepší ochranou proti právním komplikacím i samotnému šíření nemocí je prevence. Znalost právních předpisů a důsledné dodržování hygienických a protiepidemických opatření jsou klíčem k ochraně nás samotných i našich blízkých. Buďme proto obezřetní a zodpovědní.

