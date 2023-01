Týdenní horoskop peněz: Ryby konečně získají vytouženou šanci, Býci se dočkají povýšení

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Dejte si pozor na neuvážená rozhodnutí. Můžete mít pocit, že utratit vše, co máte teď k dispozici, je vlastně skvělý nápad, protože žijete jen jednou. To je sice pravda, na druhou stranu byste v dalším týdnu za svou náhlou odvahu moc rádi nebyli. Brzy budete mít čistou hlavou.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Máte šanci na povýšení! Problém je, že vás to zrovna moc neláká. Zvykli jste si na svůj klid, život se konečně dostal do zajetých kolejí a pár drobáků navíc? To vás nevytrhne. Možná by vám to ale mohlo otevřít dveře tam, kde teď toužíte být. Chce to trochu sebevědomí, vždyť na to máte!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Tentokrát vám předsudky budou bránit v lásce. Naučili jste se lidi soudit podle toho, jaké mají vize, cíle a plány. A také peníze. Osoba, která si vás tento týden bude snažit získat, bude ale přesným opakem všeho, čemu věříte. Dáte ji šanci nebo zbaběle utečete? Co je důležité, je očím neviditelné, pamatujete?

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vaše pevné spojení s partnerem bude tento týden ku prospěchu. Naskytne se vám totiž příležitost koupit vysněnou nemovitost, ve kterou už jste ani nedoufali. Nebude to jednoduché, což prověří, jak dobře umíte ve svazku fungovat. Bude to ale splnění velkého snu, který v srdci nosíte už dlouho.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Mohli byste získat větší obnos peněz. Ať už to bude prací či výhrou, to musíte zjistit sami. Štěstí vám ale bude přát. I váš úsudek je natolik zřejmý, že si konečně bez pochyb věříte. To bude vcelku příjemná změna pro vás i vašeho partnera. Držet nad vodou osobu, která stále pochybuje, je totiž docela fuška.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

V práci se vám daří stále lépe, což s sebou přináší také zajímavé finance. Proč si ale konečně nevyjedete na místa, o kterých tolik sníte? Myslíte si, že někdy bude vhodnější moment – méně práce nebo starostí? Slyšíte, jak to zní? Už teď to můžete dokázat, máte vše, co potřebujete.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Vystoupit z komfortní zóny není vždycky jednoduché, právě vám se to teď ale podaří. To vám zajistí peníze, pracovní příležitosti i vnitřní uspokojení. Nakonec totiž neprahnete po cinkajících mincích, ale uznání a respektu. Buďte ke svým blízkým upřímní.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Kopírovat někoho? To není řešení. Zkuste se zamyslet nad tím, co je teď kolem vás trendy. Až pak spřádejte podnikatelské plány. Jednou prostě musí dojít na to, že sestavíte byznys plán a postavíte se k celé věci zodpovědně. A pak? Pak to teprve začne.... Bude to skvělé!

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Přestaňte plakat nad rozlitým mlékem a začněte se snažit. Partner vám stále dokola nabízí pomocnou ruku, vy jste však jako v jiném světě. Problémy se dají řešit. Svou oporu a sílu najdete tento týden v rodině. Pokuste se do sebe neuzavírat. Máte kolem sebe milující lidi.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Máte v sobě neskutečnou paniku, že je všechno špatně. Ve skutečnosti od vás ale odchází vše staré, abyste to nové na oplátku mohli přivítat. Chtěli jste velký úspěch? Chtěli. Tak teď nebuďte překvapení, že to zkrátka zas nejde jak po másle. Jste dost dobří, abyste to dokázali!

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Nemáte co ztratit. Příležitosti budete získávat jednu za druhou, finance vám budou na účtu přibývat, a dokonce seženete dovolenou za pár šupů. Každý by vám mohl závidět, vy však budete primárně řešit partnerský vztah a nedostatek intimity. Nakonec to dopadne dobře.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Přehnalo se období, ve kterém vám opravdu nebylo dobře. Nyní se můžete spolehnout na svou rodinu, že vás v ničem nevypadá. Vyhýbejte se ale rychlým půjčkám, kontokorentům a nákupům na splátky. To by vám akorát uškodilo. Zvládnete to, věřte si.

