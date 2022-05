Vědci našli odpověď na otázku, jak dlouho máme spát. Zjistili také, jakou roli hraje věk

S přibývajícím věkem může docházet ke změnám v našem spánkovém režimu, a proto je důležité vědět, kolik spánku je pro zdravé fungování optimální. Vědci z univerzit v Cambridge a Fudanu, kteří o tom informovali v časopise Nature Aging, možná našli odpověď.

Při zkoumání údajů z britské BioBanky se vědci zaměřili na 498 277 účastníků ve věku 38 až 73 let, kteří vyplnili dotazníky týkající se jejich spánkového režimu a délky spánku, duševního zdraví a celkové pohody. Z této skupiny mělo 40 000 účastníků k dispozici pro analýzu CT profilů mozku a další genetické údaje.

Výsledky studie naznačují, že účastníci, kteří spali přibližně 7 hodin denně, měli lepší kognitivní výkonnost a dlouhodobě lepší duševní zdraví a celkovou pohodu. Zkrátka lidově řečeno sedm hodin spánku denně je pro váš život nejlepší. Naopak se ukázalo, že méně nebo i více spánku je spojeno se zhoršeným kognitivním výkonem v úlohách, jako je paměť a schopnost řešit problémy.

Škodí nejspíš i mnoho spánku

Autoři také objevili souvislost mezi množstvím spánku a změnami objemu klíčových oblastí mozku zapojených do paměti, jako je hipokampus a další oblasti zapojené do kognitivního zpracování u některých účastníků. Spekulují, že změny objemu mozku a další genetické mechanismy by mohly být základem základních změn v poznávání a duševním zdraví u těch, kteří měli rozdílnou délku spánku.

„I když nemůžeme jednoznačně říci, že příliš málo nebo příliš mnoho spánku způsobuje kognitivní problémy, zdá se, že naše analýza tuto myšlenku podporuje. Důvody, proč starší lidé hůře spí, se však zdají být komplexní a jsou ovlivněny kombinací naší genetické výbavy a struktury našeho mozku,“ řekl profesor Jianfeng Feng z Fudan University.

Zdroj: iflscience.com

