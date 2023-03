Vědci prozkoumali záhadnou mumii mořské panny z Japonska: Není to ani ryba, ani člověk

Po staletích, kdy byla mumie tohoto záhadného tvora s lidskými i rybími tvary uchovávána v krabici v jednom z japonských chrámů, se vědci rozhodli, že konečně přijdou záhadě na kloub. Jde skutečně o mumifikovanou mořskou pannu, nebo je to zkrátka hříčka přírody? Ani jedno, ani druhé. Ukázalo se, že už naši dávní předci měli buď poněkud zvláštní smysl pro humor, nebo se tímto způsobem pokoušeli chránit před nepřízní osudu.

Mumie a její tajemství

Vědci z univerzity v Kurashiki se na počátku minulého roku odhodlali k velkému kroku, když z chrámové skrýše vyjmuli přibližně třicet centimetrů velkou krabici se zvláštním exemplářem – mořskou pannou. Její tělo je tvořeno hlavou a trupem s lidskými rysy, ale místo nohou má typický rybí ocas. Je tedy možné si jednoduše představit, že šlo o tvora jako z pohádkové kresby. Jenomže jak to bylo doopravdy?

Tři staletí stará mumie

Podle písemných informací, které jsou uloženy v krabici u mumie, se jedná o mořského tvora, kterého rybáři omylem chytili do sítí někdy kolem roku 1740. Poté putovala mumie několikrát z ruky do ruky a měnila majitele tak dlouho, až zůstala uložena ve zmiňovaném klášteře, kde přečkala pečlivě uložená až do dnešních dní. Dlouhá léta ležela vystavená pro návštěvníky v zasklené vitríně, ale v posledních desetiletích se o ni její pečovatelé báli natolik, že ji raději umístili do trezoru.

Z trezoru na CT

V současnosti není nic snadnějšího, než podrobit takovou zajímavost vyšetření na počítačovém tomografu, který ukáže i to, co mělo zůstat lidskému zraku skryto. Velmi dobře zachovalá mumie, kterou takto studovali, vypadala jako z hororového filmu. Ve tváři má výraz jako z obrazu od Edvarda Muncha, na rukou jsou zachované nehty, na hlavě vlasy. Od pasu dolů je pro změnu tělo pokryto šupinami. Není divu, že takový pohled vyvolával zvláštní pocity i u vědců, kteří už v životě viděli mnohé.

Velký podvod, nebo naše nepochopení?

Nad mumií se sešli vědci mnoha oborů, a to včetně ichtyologů, tedy těch, kteří se zaměřují na výzkum ryb. Všichni se nakonec ale podivili výsledku, k němuž na základě zkoumání došli. Po staletí uctívaná mumie není ničím jiným než umným výrobkem našich předků. Přístroje totiž neodhalily žádnou kostru, zato se ukázalo, že tělo bylo vyplněno bavlnou. Opičí trup byl uměle pokryt šupinami, stejně jako spodní část přibližně třiceticentimetrové figurky, kterou tvořil rybí ocas.

Talisman proti nemocem

I když byla tato mořská panna vyrobena člověkem, nemuselo jít nutně o podvod. Mohlo se jednat o jeden z talismanů, jaké nosí dodnes mnoho z nás stále při sobě. Takoví podivní tvorové mohli mít v minulosti význam například kvůli víře v uzdravení. Dokládá to také skutečnost, že zkoumaná mumie není jedinou svého druhu. Podobných nálezů učinili japonští rybáři v minulosti hned několik – a všechny se našly v době, kdy zemi sužovaly nejrůznější epidemie. Kdo ví, třeba kdyby se podobná mořská panna objevila v době covidu, mohla být pandemie vyřešena dříve…

