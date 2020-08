Věrnostní karty i nákupní seznamy můžete mít chytře v telefonu

Virtuální věrnostní karty poslouží jako ty plastové

Taky se při placení probíráte hromadou plastových kartiček a snažíte se co nejrychleji najít tu správnou, která vám nasbírá body do věrnostního programu nebo zajistí slevu na vybrané produkty? Vývojáři aplikací pro chytré telefony měli stejný problém a vymysleli řešení v podobě aplikací na správu těchto karet. Pokud vlastníte smartphone s Androidem a mobilními službami Google (GMS), můžete k digitalizaci a snadnému používání všech vašich kartiček použít Google Pay. Má samostatnou sekci zaměřenou na věrnostní karty a snadno se používá. Kartu přidáte ve dvou krocích - nejdříve vyberete obchod, ve kterém je věrnostní karta platná, a pak naskenujete čárový kód, případně manuálně zadáte číslo karty. Aplikace vás celým procesem provede. Když přijdete do obchodu a otevřete aplikaci Google Pay, sama nabízí relevantní věrnostní karty podle obchodů v okolí.

Funkčnost Apple Wallet pro iOS je hodně podobná. Pokud nemáte možnost využít Google Pay, například proto, že váš telefon nepodporuje služby Google, můžete využít například aplikaci Stocard, která kromě všeho výše zmíněného umí ještě navíc vyhledávat mezi uloženými kartičkami a také upozorňovat na akce v obchodech, pro které jste si věrnostní karty uložili. Zároveň nechybí ani funkce asistenta, který vám ukáže věrnostní karty z blízkých obchodů už na zamykací obrazovce, takže je nemusíte ani vyhledávat. Aplikaci najdete v AppStoru pro iOS a v AppGallery nebo v aplikaci Petal Search na telefonech Huawei a Honor. Sluší se zmínit i aplikace Huawei Wallet, která u nás zatím není plně funkční, ale správu věrnostních karet zvládne.

Nákupní účtenky v telefonu jen tak neztratíte

Kromě peněz, dokladů a věrnostních kartiček máme obecně v peněženkách i účtenky, které z nějakého důvodu potřebujeme - například když si nejsme jistí dárkem, který jsme někomu dali, nebo když si chceme účtenky uložit do domácího účetnictví. Tady se vám mohou osvědčit některé bankovní aplikace, které podporují nahrávání a digitalizaci účtenek nebo aplikace třetích stran jako Richee, Wallet, MoneyLover nebo Spendee. Richee je univerzální bankovní aplikace, ve které můžete spravovat více účtů různých bank v jednom uživatelském rozhraní. Wallet, MoneyLover a Spendee umožňují snadnou správu domácích nebo osobních financí. Všechny aplikace zmíněné výše jsou dostupné na iOS i Androidu. U telefonů Huawei a Honor mohou být ke stažení prostřednictvím aplikace Petal Search.

Sdílený nákupní seznam je vynález století

Nákupní seznam v telefonu je možná nejpraktičtější věc, kterou si nainstalujete. Nejen, že nebudete ztrácet ručně psaný lísteček, ale zároveň ho můžete sdílet se zbytkem rodiny, takže každý bude vědět, co zrovna doma chybí. Obecně stačí jakákoliv aplikace, která nabízí tvorbu seznamů a možnost tyto seznamy pohodlně sdílet. Tento úkol hravě splní například OneNote od společnosti Microsoft, Keep od Googlu, Evernote, Todoist a mnoho dalších. Pokud byste měli radši samostatné řešení, které se specializuje na přímo na nákupy, aplikační obchody vám nabídnou celou řadu aplikací. AnyList, který umí řadit položky seznamu do intuitivních kategorií a ty pak seřadit třeba podle rozložení vašeho oblíbeného obchodu. Dále můžete zkusit třeba Mealime - vyberete si recept a aplikace vám podle něj vytvoří nákupní seznam. Nebo Bring!, který se hodí při plánování večírků. Vytvoříte sdílený nákupní seznam a hosté vám do něj mohou snadno přidávat další položky.

Všechny tyto aplikace najdete na iOS i Androidu a na telefonech Huawei jsou dostupné přes Petal Search.

Digitální občanka je hudbou budoucnosti

Člověk si říká, že když už může mít v telefonu platební kartu, účtenky i věrnostní karty, proč by tam nemohl mít i třeba občanku nebo řidičák. Do budoucna se uvažuje i nad možností digitalizovat osobní doklady, takže se možná jednou dočkáme doby, kdy nebudeme potřebovat peněženky.

Petal Search chytře pomůže najít vše potřebné

Petal Search je aplikace určená pro chytré telefony Huawei a Honor, které nemají přístup k aplikačnímu obchodu od Googlu a je vítaným doplňkem oficiálního aplikačního obchodu AppGallery. Některé aplikace v tomto obchodě nenajdete, ale zde vám poslouží právě Petal Search s možností vyhledat a nainstalovat je z externích zdrojů nebo snadno najít jejich alternativu v podobě webové aplikace. Abyste nemuseli při hledání aplikací zapínat ještě AppGallery a hledat ve dvou aplikacích, vyhledávání v Petal Search zahrnuje na prvních místech i výsledky z aplikačního obchodu Huawei.

Navíc nabídne i čerstvé zprávy a možnost přímého vyhledávání na internetu. A abyste měli všechny funkce této aplikace dostupné jedním kliknutím, vývojáři v Huawei pro vás připravili i možnost umístění vyhledávacího políčka na domovskou obrazovku.