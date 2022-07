Vrah pražských taxikářů: Mrtvého těla si policisté nevšimli, ještě dali za stěrač pokutu

Když taxikáři brali do auta šestatřicetiletého muže, zřejmě netušili, že tenhle kšeft bude jejich poslední. Neodmítli ho, proč taky. Stálo je to život.

Už při první vraždě vyzvala policie veřejnost

Obec Luka pod Medníkem je část města Jílové u Prahy v okrese Praha-západ. Právě zde zemřel první taxikář Petr S., a to v lednu 2014. Virgulák se nechal taxikářem odvézt na odlehlé místo, kde ho doslova popravil tím nejpodlejším způsobem.

Bezbranného taxikáře střelil do hlavy. Pak ho okradl a tělo odvezl zpátky do centra Prahy, kde ho ponechal. O vraždě informovala média hned o den později. Policie ihned vyzvala veřejnost ke spolupráci a hledala svědky. Nevěděla však, že jim to bude ještě chvíli trvat.

Další dvě vraždy už si policisté spojili

Všímavý muž následně oznámil, že zahlédl auto v ulici Lužická. Dokonce se domníval, že uvnitř auta může někdo být. Poté, co policisté vnikli do odstaveného auta, zjistili, že se zde nachází pohřešovaný Petr S. Zajímavé je, že za stěračem měla v mezidobí přistát pokuta za parkování. Policisté si tak mrtvého těla v autě nevšimli.

Ani po následujících dvou měsících se policistům nepodařilo vraha vypátrat, pak ale došlo na dvě vraždy v jeden den. V půli dubna téhož roku byl dvěma ranami z pistole v Uhříněvsi zastřelen Milan P., jehož tělo i s autem bylo odstaveno v ulici Salmovská. O tři hodiny v téže části Prahy byl zastřelen taxikář Daniel C., jehož tělo odvezl Virgulák znovu do Lužické.

Usvědčila ho peněženka, vraždil kvůli drogám

Policisté dlouho marně pátrali po vrahovi všech tří mužů, ačkoliv si vraždy dokázali spojit. V autě se nacházela pachová stopa a shodovala se vražedná zbraň. Dokonce byla za dopadení vraha vypsána odměna ve výši 100 tisíc korun.

Policie dopadla vraha v květnu 2015. Vyučený instalatér David Virgulák byl v minulosti odsouzen za krádeže. U vražd ho usvědčil fakt, že měl u sebe peněženku jedné z obětí. Nejdříve tvrdil, že ji našel. Tomu soud neuvěřil. Pražský městský soud nakonec poslal Virguláka do vězení na doživotí. Sedí ve Valdicích.

Zdroj: Blesk.cz, Serialkillers.cz, iDNES.cz

