Vraždu krásné dívky vyšetřili po téměř 50 letech. Viníka odhalila jeho nedbalost

Odhozený šálek kávy v odpadkovém koši na letišti pomohl k zatčení v nechvalně známém případu, který se stal v Lancaster County v Pennsylvanii. Dnes osmašedesátiletý David Sinopoli byl po desítkách let zatčen a obviněn z vraždy Lindy Sue Biechler, kterou v jejím bytě bezcitně zavraždil v roce 1975.

„Tento případ byl vyřešen pomocí DNA, konkrétně genetické genealogie. Upřímně řečeno, bez těchto moderních metod nevím, zda by se někdy povedlo pachatele odhalit,“ řekla Heather Adams, státní zástupkyně okresu Lancaster na tiskové konferenci.

Genetická genealogie je vědní disciplína spojující analýzu genetické informace zkoumaných jedinců s postupy tradiční genealogie vycházejícími z genealogických a historických pramenů.

Nikdo ho nikdy nepodezíral

Devatenáctiletou Biechler našli 5. prosince 1975 mrtvou její teta a strýc. Měla devatenáct bodných zranění, z krku jí navíc trčel nůž. Z místa činu byly odebrány důkazy, které obsahovaly genetické stopy vraha. Trvalo ale více než deset let, než byla metoda zkoumání DNA dostatečně spolehlivá, aby ji mohli detektivové použít.

V roce 1997 poslala policie spodní prádlo, které měla Biechler v době vraždy, do specializované laboratoře, kde se mimo jiné našly i stopy semene. V té době se však DNA neshodovala s nikým v databázi. „Skutečnost je taková, že David Sinopoli opravdu nebyl v našem hledáčku,“ dodala Adams s tím, že ho nikdy nikdo nenavrhl jako podezřelého.

Konečně přišel průlom

Roky plynuly bez odpovědi, ale v roce 2019 byly genetické důkazy odeslány do Parabon NanoLabs, kde se podařilo odhalit charakteristiky podezřelého, a to včetně odstínu pleti, barvy očí a barvy vlasů. Rozhodující bylo, že testy také ukázaly, že nositel DNA měl zřejmě předky spojené s Gasperinou, městem v oblasti Kalábrie v jižní Itálii.

Vyšetřovatelé už dříve zjistili, že v době činu žilo v oblasti asi 2 300 lidí italského původu. Pomocí soudních záznamů, novinových archivů a dalších zdrojů se ukázalo, že nejpravděpodobnějším podezřelým byl Sinopoli. Nejzajímavější ze všeho bylo, že se zjistilo, že Sinopoli žil v 70. letech ve stejné budově jako Biechler.

Přesvědčivé důkazy

Během sledování případu se vyšetřovatelům podařilo dostat do rukou kelímek od kávy, který Sinopoli odhodil na mezinárodním letišti ve Filadelfii, než nastoupil do letadla. Z šálku tedy byla odebrána DNA a stalo se přesně to, v co detektivové doufali – odpovídala důkazům zanechaným na místě činu v roce 1975.

„Lindě Sue Biechler bylo 19, když jí byl před 46 lety brutálně odebrán život v posvátnosti jejího vlastního domova. Doufáme, že toto zatčení přinese určitou úlevu blízkým oběti a členům komunity, kteří poslední roky neměli žádné odpovědi,“ vysvětlila Adams.

V posledních letech bylo pomocí genealogických technik vyřešeno značné množství případů, z nichž nejznámější bylo zatčení sériového vraha Josepha Jamese DeAngela, známého jako „Golden State Killer“ v roce 2018. Tyto příběhy sice vyvolávají nejrůznější obavy o soukromí a etiku, ale je nepopiratelné, že technika poskytuje výsledky.

Zdroje: redakce, npr.org, 9news.com.au, wliw.org

