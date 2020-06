Výlety do historie s archeologem v patách. Volné dny můžeme strávit příjemně i smysluplně

Již nyní probíhá po celé republice akce nazvaná Archeologické léto 2020. Proč se dojet podívat alespoň na jedno z více než 250 míst, která jsou v nabídce? Třeba proto, že se můžeme dozvědět spoustu nových informací o historii míst, kterým dnes říkáme naše vlast. Možná proto, že mnoho archeologických nalezišť leží v krásné přírodě, a určitě proto, že jistě na mapě, která informuje o jednotlivých stanovištích Archeologického léta, najdete místo poblíž svého bydliště. Ale určitě není na škodu vydat se i někam dál, do míst, která byste jinak pravděpodobně nenavštívili.

Výlet s archeologem

Akce Archeologické léto zve všechny zájemce do terénu, přímo na místa zajímavých nálezů - a nepůjdete sami. Spolu s návštěvníky bude každým místem procházet zkušený archeolog, který vysvětlí souvislosti, upozorní i na drobnosti, které byste jinak jistě přehlédli, přiblíží historii i současnost místa. Jednoduše - procházka s archeologem dá každému takovému místu další rozměr, který byste z laického pohledu nemohli odhalit. A to už stojí za trochu přemýšlení a plánování.

Za Slavníkovci s aplikací

„Pokud má někdo zájem například o oobdobí raného středověku, mohl by se mu líbit výlet do Libice nad Cidlinou, kterou všichni znají ze školy v souvislosti s vyvražděním Slavníkovců v roce 995 nebo údajným narozením svatého Vojtěcha, která je zajímavá i svojí polohou, kdy se k ní dá pohodlně přijet na kole po cyklostezce podél Labe. Je zde krásně vidět zbytek valů a přímo na hradišti si zájemce může do mobilního telefonu nahrát aplikaci, která mu přímo na místě ukáže, jak dané území podle archeologů pravděpodobně tehdy vypadalo. Jde tedy o propojení současnosti s dávno zaniklou historií. V obci je také výstavní síň s ukázkami nálezů,“ vysvětlil zástupce ředitele a mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Jaroslav Řídký.

Různé přístupy archeologů

„Výhodou těchto akcí je právě skutečnost, že celou lokalitu s návštěvníky projde zkušený archeolog, který prohlídku obohatí o mnoho nových informací. Na zmiňované Libici je to ředitel Archeologického ústavu Jan Mařík, který tam dělal poslední výzkumy, takže toto místo zná opravdu dobře. Vysvětlí také rozdíl mezi archeologickými postupy v padesátých letech minulého století a dnes, kdy je kladen velký důraz na nedestruktivní metody,“ přiblížil magistr Řídký, který dodal, že není možné vybrat nejzajímavější z daných nabídek. Každá má něco zajímavého. Ostatně o tom hovoří i web archeologického ústavu.

Cesta do pravěku

„Jestliže někdo preferuje výlety na Moravu, mohu za všechny doporučit třeba Těšetice-Kyjovice, ale jak jsem říkal, i zde jsou všechna místa velmi zajímavá,“ prozradil mluvčí Archeologického ústavu. Co v nabízené lokalitě návštěvníci najdou? „Jde o významnou pravěkou lokalitu, která se zapsala do dějin výzkumu evropského neolitu objevem tak zvaného rondelu. Ten byl v letech 1968 - 1978 prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto druhu ve střední Evropě,“ uvádějí koordinátoři celorepublikové akce, která svoje účastníky zavede do mnoha různých období historie našeho území, tedy právě až do pravěku.

Tak už máte vybraný svůj cíl výletu? Nezapomeňte s sebou vzít i děti, protože právě ony se stále mohou učit a zjišťovat, jak zajímavý je kraj,v němž žijeme. A propojení historie a moderní techniky, kdy mohou na mobilu pozorovat minulost míst, po nichž procházejí, je jistě nadchne.

