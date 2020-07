Záhadná smrt pod Karlovým mostem. Nepohodlný zahraniční špion zmizel v Československu

Záchrana židovské komunity v komunistickém bloku. To byl hlavní úkol humanitárního pracovníka, diplomata a amerického aktivisty Charlese Jordana. Expert na řešení problematiky uprchlíků měl dlouhé prsty a stal se po všech směrech nepohodlnou osobností. Jeho život za záhadných okolností končí právě v Praze. Co se mu stalo?

Charles Jordan nejprve pomáhal židovským uprchlíkům v roce 1941. Zařídil jim bezpečný přesun z Kuby do USA, kam utekli z nacistického Německa. Pracoval pro Americký výbor pro pomoc židovským uprchlíkům (JDC) a s touto organizací byl spojen až do momentu své záhadné smrti. Proč byl tento muž trnem v oku snad všech mocných?

Jordan a Československo

Humanitární aktivista byl již za druhé světové války velmi činný v otázce pomoci uprchlíkům z nacistického Německa. Už v té době tajné služby OSS (předchůdce CIA) měly podezření o dohodě mezi nacisty a Židy s tím, že budou v USA vykonávat špionážní činnost. To se však oficiálně nikdy nepotvrdilo.

Po válce se Jordan stal ředitel emigračního oddělení JDC v Paříži. Zde se také poprvé jeho jméno objevilo ve spojitosti s Československem. Vyjednával zde totiž o tranzitu uprchlíků a vykoupení uvězněných židovských aktivistů. Podařilo se mu zařídit přesuny desítek tisíc přeživších Židů z Evropy do USA.

Nejvíce aktivní byl v Maďarsku, kde byla největší zbývající židovská komunita ve střední Evropě. Vyjednávání v Maďarsku dostalo jednu velkou trhlinu. Jeho spolupracovníci skončili ve vězení a komunistická ideologie obrátila svůj hněv proti Židům, které účelově podezřívala ze sionistického spiknutí. Jordanovi se však podařilo na poslední chvíli odletět do Paříže.

Nepříjemné pro Jordana bylo spojení s některými komunisty, což evidovala také FBI. Během studené války se tak stal pro obě strany bezpečnostním rizikem. Jordan totiž nebyl obyčejným a pilným úředníkem.

Agent budovatel

Kromě aktivit v Karibiku a východní Evropě se Charles Jordan zabýval kontaktem s Židy i v arabském světě. Velmi aktivně se angažoval v OSN a v pozici vysoce postaveného židovského funkcionáře osobě a tajně navštěvoval Egypt, Libanon a Sýrii. The New York Times ho označil za tzv. “Otce uprchlíků”. Ve Francii, Norsku a Švédsku byl za svoji práci oceněn vyznamenáním.

Asi nejkontroverznější nápad vymyslel po šestidenní válce v Izraeli, který během této krátké chvíle dobyl území s milionem palestinských uprchlíků. Jordan chtěl finančně podpořit malé a střední podnikání bývalých uprchlíků, které by mělo v důsledku trvat několik desítek let, dokud by nedosáhli podnikatelé soběstačnosti. Šestidenní válka ho však v důsledku ohrozila na životě…

Pražská záhada

Sovětský blok, kromě Rumunska, vypověděl po šestidenní válce v Izraeli veškeré diplomatické styky. Arabské země reagovaly pogromy proti Židům, což se projevovalo také vypalováním synagog.

Před důležitou návštěvou Izraele, kam měl doručit závěrečný projev na konferenci Židovských komunálních služeb, se zastavil se ženou na krátkou dovolenou v Praze, kde jako turisté pobývali v hotelu Esplanade ve Washingtonově ulici.

17. srpna 1967 ráno Jordanova žena nahlásila jeho zmizení, poté co předcházející den odešel z hotelu, aby si koupil noviny nebo cigarety. Nikdo ho však neviděl vycházet z hotelu.

Jeho tělo bylo nalezeno 20. srpna ve Vltavě na jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem. První ohledání těla stanovilo důvod smrti utonutí bez cizího zavinění. Soudní pitva tuto verzi potvrdila. Nebyl okraden, ani na jeho těle nebyly stopy násilí.

Opakovaná pitva experta ze Švýcarska tuto verzi potvrdila. Jedna z teorií o jeho smrti tak pracuje s banální nešťastnou náhodou. Obsah moči v těle nasvědčuje tomu, že Charles Jordan potřeboval na záchod. Když sešel na Střelecký ostrov vykonat potřebu, mohl podklouznout, bouchnout se do hlavy o kámen a spadnout do proudu Vltavy.

Zcela pochopitelně se také nabízí, že byl Jordan zavražděn. Americký novinář Dan Raviv ve své knize Izraelské tajné služby píše, že si ho socialističtí agenti omylem zaměnili za Izraelce Ješahaju Trachtenberga-Dana, který byl dlouhodobě na mušce špionážních služeb.

Další verzi přinesl bývalý špion Josef Frolík. Jordan byl údajně sledován StB, která referovala o tom, že když vyšel z hotelu, obestoupila ho čtveřice mladíků a společně nasedli do auta egyptského diplomata. Údajné odposlechy z velvyslanectví potvrzují několikahodinový výslech, kvůli kterému Jordan zemřel. Bezvládné tělo bylo následně vyneseno z ambasády.

Pravdu se asi běžný čtenář nikdy nedozví. Charles Jordan byl spojen s několika vlivnými politickými osobnostmi. Jeho intervence v Izraeli, v arabských zemích, v USA a ve východní Evropě ho pasovala do nelehké a nebezpečné role. Pokud zemřel nešťastnou náhodou, bylo by to v kontextu jeho aktivit velmi překvapivé.

