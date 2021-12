Záhadný objekt v centru galaxie vysílá rádiové signály a šokuje astronomy

Tento vesmírný objekt neznámého typu s podivnými vlastnostmi byl objeven minulý rok a od té doby ho sledují vědci z univerzit v australském Sydney a americkém Wiskonsinu. Výsledky rozsáhlého výzkumu charakteristik daného tělesa byly publikovány v odborném časopise The Astrophysical Journal.

Ačkoliv se ale na výzkumu podílelo hned několik zemí světa a byl tak sledován teleskopy z nejrůznějších úhlů, vědci stále nebyli schopni přijít na to, o jaký typ tělesa se jedná a proč vysílá rádiový signál.

„Na začátku roku 2020 jsme zachytili neobvyklý typ rádiových vln, které k nám přicházely z centra galaxie,“ uvedli vedoucí studie.

„Tento sigál se neustále vypínal a zapínal a během určitého časového úseku se stokrát zesílil a poté zase stokrát zeslabil,“ okomentovali povahu rádiových vln.

Výzkumníci se nakonec shodli na tom, že něco takového zkrátka ještě neviděli. Podle expertů v dané oblasti je tedy pravděpodobné, že se jedná o „nový typ vesmírné entity“.

Astronomové dále také vysvětlili, že je velmi neobvyklé, aby vesmírné objekty vykazovaly proměnlivé chování. Většina kosmických těles totiž podle nich zůstává stabilní, tedy neměnná. V případě, že tedy objeví nějaký jev, jehož chování se mění, tak se vzhledem k jeho neobvyklosti stává středem zájmu vesmírných výzkumů.

