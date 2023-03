Zajímavá místa ve Švédsku

Poznejte hlavní město Stockholm

Jestliže si pokládáte otázku, kde začít při poznávání Švédska, existuje velice snadná a přímočará odpověď. Bude to Stockholm. Hlavní metropole, která je mnohými cestovateli označována, jako Benátky severu. Vodní kanály, a především spousta historických objektů odlišného typu.

Gamla Stan

Vasa Museum

Divadlo Södra Teatern

Královský palác

Při návštěvě Stockholmu nezapomínejte na ostrov Djurgården, kde můžete navštívit tamní skanzen, podíváte se na vikingské lodě a zavítáte do zoologické zahrady. Při procházkách městem zamiřte k nejstrmější ulici zvané Mårten Trotzigs Grand. Pokud dáváte přednost spíše novodobé architektuře, bude vás zajímat Ericsson Globe. Za zmínku stojí ještě katedrála Storkyrkan, která se stává pomyslným symbolem fotografů.

Ze Stockholmu přímo do Malma

Stockholm pochopitelně není tím jediným městem Švédska stojícím za návštěvu. Zamířit můžete i do třetí největší metropole země. Tou je město Malmö. I s ním se pojí přemíra působivých staveb. Ty nenechají nikoho chladným.

Lilla Torg

Stortorget

Hrad Malmö

Technology and Maritime Museum

Kostel sv. Petra

V Malmu si užijete i přemíru zeleně, která vám poslouží jako příjemné útočiště pro odpočinek a relaxaci. Vyhlášeným parkem je tu například Slottsparken. Patřičného klidu se vám dostane v parku Folkets. A kdybyste se chtěli náhodou zchladit během horkého letního dne, vyzkoušejte oblíbené koupaliště Riderborg. Malmö je také zárukou lahodné severské gastronomie. Ochutnat můžete tamní recepty, jejichž nedílnou součástí je rybí, losí, sobí a vepřové maso.

Podlehněte přírodním zajímavostem

Cestování po Švédsku pochopitelně nemusí být spojeno jenom s poznáváním severských měst. Tato destinace si žádá, abyste objevovali i přírodní skvosty. Těch je tu pochopitelně více než dost. Setkáte se primárně s ryzostí tamní krajiny, pestrou faunou a flórou. A jaké vyhlášené lokality Švédsko nabízí?

Lyžařské středisko Åre

Skalní rytiny v Tanumu

Jezera Hjälmaren, Siljan a Orsasjön

Švédské Laponsko

Vodních ploch je ve Švédsku skutečně přehršel. Obvykle kolem nich vedou pěší nebo cyklistické trasy. Omezovat se nebudete ani z pohledu náročnějších treků v obležení vrcholků hor. Z vnitrozemí pak můžete zamířit k pobřeží, kde se nabízí plavby na lodích.

Dovolená ve Švédsku se vším všudy

Okuste krásy Švédska na vlastní kůži. Přestaňte o této zemi jenom číst a staňte se její součástí. Při plánování dovolené můžete využít cestovatelský portál cKlub.cz, který je bohatou zásobárnou potřebných informací.

Právě na tomto místě zjistíte, co vidět ve Švédsku. Kromě jiného se dozvíte, jaké v zemi panuje počasí v různých ročních obdobích, jakou měnou se platí, zda je potřeba nějaké očkování a jak je to s cestovními doklady. Jednoduše řešeno vše od A až do Z. Chybět vám nebude ani pestrá nabídka zájezdů do Švédska. Na základě vlastních kritérií si zvolíte ty, které vám budou vyhovovat do nejmenšího detailu. Přesvědčte se o tom, že Švédsko je skutečným klenotem Skandinávie a podlehněte jeho rozmanité podobě. Na své si přijde každý náruživý cestovatel.