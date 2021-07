Ztracený miliardář a dobrodruh. Po letci Stevenu Fossettovi pátrala armáda a tisíce dobrovolníků

Kdo má vše, potřebuje ještě víc. Bohatství a neomezené možnosti ženou lidi k překonávání hranic lidských možností. Ať už jsou to adrenalinové sporty, investice do nových technologií, bláznivých vynálezů a plnění šílených výzev. Takový byl i miliardář Steve Fossett, kterého tento koníček stál život. Co se mu stalo a čím je tak významný?