Zubař vyděsil pacienta k smrti. Stačilo mu k tomu jediné video

Panika, hrůza a děs – tak by se dal popsat horor, který zažil jeden mladík v zubařském křesle.

Většina z nás se návštěvy zubaře do určité míry bojí, pro nikoho nejspíš nejde o příjemnou záležitost. Uklidňuje nás ale, že jde o profesionála, který ví, co dělá. Představte si ale, že by tomu tak nebylo.

V takový moment by asi každý pacient propadl panice, stejně jako mladík, který se svěřil se svým hororovým zážitkem na sociální síti TikTok.

Rozhodl se zajít si k zubaři. V okamžiku, kdy seděl v zubařském křesle, se však těsně vedle něj začalo odehrávat něco, z čeho mu hrůzou vstávaly vlasy na hlavě. Hned vedle zubní vrtačky byla totiž v ordinaci umístěna televize a lékař si na ní těsně před zákrokem pustil video.

To zní sice poměrně nevinně, ale není video jako video...

Jednalo se totiž o návod, jak provádět proceduru, na kterou se mladík dostavil. Ne všichni sledující věřili tomu, že se to opravdu stalo. V příspěvku totiž nebylo dané video dostatečně jasně vidět. Zubař mohl ve skutečnosti jen zapínat nějakou uklidňující hudbu, aby mladíkovi zákrok zpříjemnil.

Někteří sledující se přiznali, že kdyby pracovali jako zubaři, naschvál by si v ordinacích pouštěli podobná videa, aby své pacienty vyděsili. Nejspíš je ale nenapadlo, že by jim tato zábava moc dlouho nevydržela, zanedlouho by totiž s největší pravděpodobností museli ordinaci zavřít.

„Donutil tě dívat se i na reklamy před videem, nebo je alespoň přeskočil?“, napsal pod příspěvek neznámý vtipálek.

Někteří komentující ale dali mladíkovi za pravdu. Ve videu totiž prozradil, že se jednalo o zubaře v Mexiku. Řada lidí se v prostoru pro komentáře svěřila s tím, že měli v této zemi se zubaři velmi podobné zkušenosti.

Zdroj: Daily Star, TikTok

