Česku hrozí nárůst pacientů s nemocným srdcem. Může za to covid, říká známý profesor

Celosvětová pandemie onemocnění covid-19 naštěstí snad již skončila, nicméně hned po ní začaly týmy lékařů a vědců zkoumat, jaký vliv mělo onemocnění na lidský organismus. „Zajímavé poznatky přinesly studie zabývající se onemocněními srdce a cévní soustavy po prodělání covid-19. Kardiovaskulární choroby mají v Česku na svědomí více než 40 % všech úmrtí, a pokud by prodělání této nemoci situaci dále zhoršovalo, mohl by to být závažný problém,“ vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka.

Nemoci srdce jdou na vrub covid-19

Výsledky studie potvrdily podezření, že u osob, které prodělaly covid-19, existuje zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací, a to dokonce až rok po nákaze. Jednalo se jak o poruchy srdečního rytmu, poškození srdečního svalu, tak i ischemické komplikace, jako je infarkt nebo mrtvice. Případy související s infekcí covid-19 tvoří až 4 % všech nových případů onemocnění srdce.

„Srdce je orgán, který se po poškození obtížně regeneruje. Pokud vzniklo poškození v důsledku infekčního onemocnění, je to velmi často pro pacienta nepříjemná komplikace na celý život. Proto by u vybraných – především vysoce rizikových – pacientů mělo po prodělaném covidu dojít i na vyšetření srdce,“ říká doktor Češka.

Pacienti se zadýchávají ještě rok

Jiná studie přinesla hypotézu, že pacienti s covid‑19, kteří se až jeden rok po zotavení z nemoci lehce unaví a zadýchávají se během fyzické aktivity, mohli utrpět poškození srdce. Studie zahrnovala pacienty bez předchozího srdečního onemocnění v průměrném věku 50 let, kteří byli hospitalizováni s covid‑19. Po speciálním vyšetření EKG byly výsledky šokující: po roce mělo 35 % pacientů dušnost při námaze. Pro kvalitnější vyhodnocení kardiovaskulárních následků tohoto onemocnění je však potřeba dalších studií.

„Komplikace po samotném onemocnění covid-19 a takzvaný postcovidový syndrom jsou medicínské problémy, které bude třeba pečlivě sledovat, vědecky zkoumat a intenzivně léčit. Již fakt, že během pandemie pacienti s onemocněním srdce a cév neměli možnost své onemocnění léčit, je závažný. Zanedbaná péče v mnohých případech stav těchto pacientů zhoršila,“ upozorňuje profesor Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Je tedy třeba na souvislosti mezi onemocněním covid-19 a onemocněními srdce myslet. Platí to pro lékaře i pacienty.

Zdroje: redakce, prof. MUDr. Richard Češka, bhf.org.uk, nature.com, nih.gov

