Fantasy a sci-fi knižní série, které baví náctileté i dospělé

Jsou plná dobrodružství, přátelství, humoru i ponaučení.

Hraničářův učeň

Jedním z největších knižních fantasy děl je série Hraničářův učeň. Jejím autorem je John Flanagan a hlavní hrdina knih je sirotek Will Dohoda. Chlapec, jenž se ne zcela dobrovolně stane hraničářským učněm, nakonec i hraničářem a později dokonce i učitelem.

Série má prozatím celkem 17 dílů, ačkoliv ten poslední stále nevyšel v češtině. Pokud patříte k fanouškům Hraničářova učně, jistě namítnete, že série má pouze 14 dílů a ty další jsou sequely a prequely, ale na druhou stranu, právě jejich přečtením se celá knižní série uzavírá a tvoří dokonalý celek. Protože knihy jsou psány s humorem, nechybí v nich napětí a s postavami se čtenář snadno ztotožní, získaly si obdiv u čtenářů po celém světě a byly přeloženy do desítek jazyků.

Hunger Games

Autorka knih pro mládež, Suzanne Collinsová, způsobila poprask mezi náctiletými čtenáři, když se na poličkách v knihkupectví začaly objevovat knihy z trilogie Hunger Games. Tento sci-fi román s antiutopickými prvky si získal fanoušky po celém světě také zásluhou povedeného filmového zpracování s Jennifer Lawrence v hlavní roli.

Ovšem Hunger Games kniha je základem a její četbu důrazně doporučujeme. Do filmu se totiž nikdy nevejdou všechny detaily. Hlavní hrdinka Katniss Everdeen se musí zúčastnit Hladových her, které jsou bojem o holé přežití. Dokáže čelit veškerým nástrahám a stane se její boj proti systému úspěšným? Nebo bude potrestána prezidentem Snowem?

Prequel k Hunger Games o hlavním antagonistovi

Protože Hunger Games se řadí k oblíbeným knižním sériím, vydala autorka také prequel k celému příběhu. Série Hunger Games je tak doplněna o knihu s názvem Balada o ptácích a hadech. Ta pojednává o hlavním antagonistovi celé série – prezidentu Snowovi. Jak se z něj stal muž, kterým je dnes? Kde se v něm vzala všechna ta krutost a nelítostnost?

V knize vystupuje Coriolanus Snow coby osmnáctiletý mladík, jenž dostal za úkol stát se trenérem jedné z účastnic Hladových her. Jak se tohoto úkolu zhostí? Pokud jste všechny tři díly Hunger Games již přečetli a hlavní záporná postava prezidenta Snowa vám celou dobu naháněla hrůzu a husí kůži, přečtěte si Baladu o ptácích a hadech a seznamte se s příběhem obyčejného chlapce, který nebýval vždy zlý.

Pán Prstenů

Nejoblíbenější a celosvětově nejznámější fantasy trilogií je samozřejmě Pán Prstenů. Jeho autor, J. R. R. Tolkien, ve třech dílech seznamuje své čtenáře se světem Středozemě, ve které žijí elfové, lidé, hobiti, trpaslíci a další tvorové. Samotný děj Pána Prstenů navazuje na děj knihy Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. I přesto, že knihy byly v původní anglické verzi vydány již v roce 1954, mezi současnými čtenáři se stále těší ohromné popularitě. Vydejte se společně s Frodem a jeho věrnými přáteli na nebezpečnou cestu k hoře Osudu.

Ponořte se do napínavých a dobrodružných knižních příběhů a vydejte se na cestu po boku Willa, Katniss, Froda nebo Bilba Pytlíka. Každý příběh má spád a všechny zmíněné hlavní postavy si jistě zamilujete a zcela se propadnete do jejich světa. Do které knižní série se pustíte jako první?