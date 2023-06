Jak se správně opalovat? Pozor na rakovinu kůže

V létě je pro naše tělo zásadní ochrana před UV zářením. Má vliv na zdraví, Slunce může za krásnou barvu i poškozování kůže, jehož důsledkem jsou nemoci jako rakovina a vážné následky. Ochrana kůže je se stále teplejším počasím a větší intenzitou slunečního záření naprostá nutnost, spálit se můžeme již za pár minut. Proto je důležité používat ochranné opalovací krémy s SPF faktorem a dlouhodobě užívat doplňky s karotenoidy jako je třeba nejznámější beta-karoten. To je to nejjednodušší, co pro své zdraví můžeme udělat. Jestli chcete při nákupu těchto, ale i dalších věcí ušetřit, zkuste to přes portál vasekupony.cz.

Bez výjimek!

Nejde jen o puchýře a následné loupání připálené kůže. Je sice pravda, že lidé s vyšším darem pigmentace jsou proti záření odolnější, přesto je ale důležité vyvarovat se i začervenání a bolestivosti nebo svědění po pobytu na slunci. To totiž znamená, že jsme kůži vystavili prostředí, před kterým nebyla dostatečně chráněna vlastní pigmentací a opalovacím krémem. Každé spálení dlouhodobě zvyšuje šanci na vznik kožních nádorů. I u lidí, kteří se opalují dobře, je nutné začít s pobytem na slunci zvolna, abychom dali čas kůži vytvořit ochrannou pigmentaci. Opalovací krémy s kvalitní ochranou proti UV záření nejsou levné.

Chraňme děti

Nejohroženější skupinou jsou samozřejmě osoby s jemnou světlou pletí, jejich kůže se proti záření neumí bránit. A od dětí nemůžeme čekat, že na ochranu budou myslet samy.

Nebezpečné období je mimo léta i na jaře, když si kůže na Slunce teprve zvyká a kdy ještě nepředpokládáme, že je záření tak siné. Na ochranu musíme ale myslet i v zimě, třeba na horách, kdy máme ke slunci i o tisíce metrů blíže a vzduch záření tolik nefiltruje.

Kůže má paměť a melanom se může objevit i několik let po spálení na slunci. Dětská kůže je nezralá a neumí se UV záření bránit a vzniká velké riziko kožních nádorů v dětském i dospělém věku. Jedno spálení sice ještě nemusí způsobit vznik kožního nádoru, ale při častém spálení pokožky si zahráváme se zdravím, pravděpodobnost problému se zvyšuje. Děti proto chraňte krémy s vysokým SPF faktorem.