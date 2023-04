Utrácení je hodně o hlavě. Zapojte psychologii a ušetříte, radí odborník

Existují lidé, kteří mají spořivost v povaze, najde se ale i spousta těch, pro které je věčně vybrakované bankovní konto nepřekonatelným problémem. Naučit se šetřit je těžké zvlášť v případě, pokud jste si k tomu nevytvořili návyky, když jste byli mladší. „V pozdějším věku se to samozřejmě dá také zvládnout, ale jen pokud na sebe budete přísní a pokusíte se dodržovat několik důležitých zásad,“ vysvětluje PhDr. Jan Novotný.

Plaťte hotově

Zpočátku se to může zdát těžké, ale když půjdete někam nakupovat nebo třeba na večeři do restaurace, snažte se brát s sebou pouze hotovost. „K ní totiž máme mnohem emocionálnější vztah než ke kusu plastu, který představuje kreditní karta. Jakmile uvidíte, jak rychle z vaší peněženky mizí drahocenné bankovky, začnete podvědomě mnohem víc šetřit,“ říká odborník. Pouhé „pípnutí“ kartou u terminálu ve vás naopak vyvolá dojem, že peněz máte na účtu vždycky dost.

Rozdělte si peníze

Naučte se rozdělit každou výplatu na několik složek. Jakmile vám přijde mzda na účet, pošlete si peníze na spořicí účet, na kterém na ně už nebudete moct sáhnout. „Zaplaťte všechny nezbytné platby, jako je nájem, voda, elektřina, plyn, mobil a další položky. Teprve z toho, co vám zbyde, oddělte menší částku na osobní potřebu, tedy například návštěvy kina, výstavy, večeře s přáteli, koníčky a podobně.“ Propočítejte, na kolik vás zhruba vyjde měsíčně jídlo, a do této částky nikdy nesahejte.

Veďte si záznamy

Velkým problémem většiny lidí je, že za své osobní potřeby utratí víc peněz, než si mohou dovolit. „Pokud si budete vést záznamy věcí, za které utrácíte, rychle zjistíte, že je jich mnohem víc, než vám dovoluje výplata. Můžete pak podrobněji prozkoumat, za co se vám vyplácí utrácet, a za co nikoli,“ doporučuje Novotný. Pokud si platíte permanentku do posilovny, děláte něco pro své zdraví a je to dobře. Jestliže si ale každý měsíc koupíte několik kousků nového oblečení, měli byste se zamyslet nad tím, jestli je opravdu potřebujete.

Dejte si na čas

Jakmile dostanete hlad, ale nemůžete touhu po jídle momentálně uspokojit, nezbude vám nic jiného, než počkat a najíst se později. Stejně tak to dělejte s penězi. „Může se vám přihodit, že zatoužíte po nějaké věci tak moc, že si ji chcete pořídit okamžitě. Nedělejte to. Zkuste odolat do další výplaty a kupte si ji, teprve až ji budete i pak chtít tak moc jako před pár týdny.“

Zvyšte svůj příjem

Pokud šetříte peníze na věc, kterou si hodně přejete, a nechcete zbytečně utrácet, zkuste se soustředit na to, jak byste si mohli přivydělat. „Místo obcházení obchodů a rozhazování peněz hledejte možnosti, jak ve svém oboru vydělat peníze navíc. Zaměstnáte se tak i ve volném čase, který byste jinak věnovali nakupování, a vaše konto se brzy uspokojivě navýší,“ doplnil Novotný.

Zdroje: redakce, PhDr. Jan Novotný, financnik.cz

