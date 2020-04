Biosimilars jako zlom v medicíně. Léčbu rakoviny i některých autoimunitních nemocí zlevní o miliardy

Léčba rakoviny a také některých zánětlivých autoimunitních nemocí stojí ročně český zdravotní systém miliardy korun. Moderní biologická léčba je natolik drahá, že by se nedostala ke každému potřebnému. Cenu však v posledních letech razantně snižují následníci originálních biologických léků – tzv. biosimilars. Účinkují stejně jako originály, cena je však až o polovinu nižší.

Léčba rakoviny a také některých zánětlivých autoimunitních nemocí stojí ročně český zdravotní systém miliardy korun. Moderní biologická léčba je natolik drahá, že by se nedostala ke každému potřebnému. Cenu však v posledních letech razantně snižují následníci originálních biologických léků – tzv. biosimilars. Účinkují stejně jako originály, cena je však až o polovinu nižší.

Spotřeba biosimilars roste meziročně o desítky procent. Díky vstupu biosimilárních adalimumabů se očekává úspora až 1,4 miliard při léčbě některých autoimunitních onemocnění. Lékaři považují používání biosimilars za zlom v medicíně, díky kterému se biologická léčba stává dostupnou pro tisíce nových pacientů ročně.

Musí být na trhu levnější

Čísla České asociace farmaceutických firem například ukázala, že používáním generických léků a biosimilars se jen na léčbě revmatoidní artritidy za posledních deset let v ČR ušetřilo více než 1,6 miliardy korun.

Biosimilars totiž ze zákona musí být při uvedení na trh o 30 % levnější než originál, což výrazně zlevňuje například extrémně nákladnou léčbu rakoviny a některých imunitně zprostředkovaných chorob. Podle údajů z trhu nakupují nemocnice biosimilars například na léčbu onkologických onemocnění jako lymfomy nebo leukemie až o dalších 50 % levněji, díky čemuž šetří desítky milionů korun ročně.

Na léčbu dosáhnou další pacienti

Na biologickou léčbu nyní lépe dosáhnou také pacienti se zánětlivými střevními chorobami, jakými jsou Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida. „V roce 2015 jsme léčili přibližně 1 700 pacientů biologickou léčbou, v loňském roce to bylo už 7 500 osob. Například pacienty se střevními záněty již léčíme v 65 % případů biosimilárními biologiky,“ vypočítává prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., z centra ISCARE.

Léčba originálním přípravkem u nového pacienta podle něj dříve stála přibližně 1,2 milionu korun ročně. S biosimilars stejná léčba vychází na cca 350 000 korun. „Navíc je možné aplikovat terapii dříve i u pacientů s rizikovými faktory nepříznivého průběhu těchto nemocí. Ty jsme v minulosti nemohli léčit, protože biologická léčba byla vyhrazena pouze pro nejkomplikovanější pacienty,“ dodává.

Spotřeba bude narůstat

Úlevy, kterou biologika přináší, se dočkali také lidé s chronickými kožními chorobami, jako je psoriáza. „Lékaři mají díky nižší ceně biosimilars větší komfort při předepisování, mohou biologickou léčbu poskytnout pacientům mnohem dříve. Cenová hladina přípravků se již téměř srovnala a víceméně záleží na daném ústavu, zda využívá originál nebo kopii,“ popisuje prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Odborníci tak biosimilars předpovídají zářnou budoucnost a čekají, že v tomto roce bude jejich spotřeba narůstat podobným tempem jako v roce loňském. Na biosimilars by podle nich mohl systém zdravotnictví ušetřit přes miliardu korun. To potvrzuje i prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: „S tím, jak i dalším přípravkům postupně skončí patentová ochrana a budou mít vlastní biosimilars, se tento druh léčby postupně stane převládající. Je to skutečně klíčový zlom v terapii,“ předpovídá.

KAM DÁL: Roman Prymula: Odborník na svém místě nebo něčí figurka? Profesora s vazbami na Čínu už jednou srazil střet zájmů.