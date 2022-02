Cukrovka: Olej na vaření, který vám může pomoci s prevencí této nemoci

Řeč je o sezamovém oleji. Nejen, že skvěle chutná a dokáže dodat řadě pokrmů exotickou asijskou chuť, ale také má neuvěřitelné zdravotní benefity.

Jena ze studií, která tyto benefity sezamového oleje zkoumala na laboratorních krysách, dokázala, že po konzumaci významně snižuje hladinu cukru v krvi, a to dokonce již za několik týdnů.

Výzkumy poté potvrdily stejné výsledky po 90 dnech konzumace sezamového oleje i u lidí.

Spolu s tímto druhem oleje je ale nutné konzumovat celkově vyvážený jídelníček. Zařazení sezamového oleje do stravy vám může v prevenci cukrovky pomoci pouze v případě, že je součástí celkové snahy o co nejmenší riziko vzniku této nemoci.

Národní zdravotní organizace dále doporučuje, jak by měl ideálně vypadat váš jídelníček, pokud se snažíte vyhnout cukrovce a dalším závažným onemocněním.

Na svém webu tato organizace uvádí, že bychom se měli co možná nejvíce vyhnout potravinám, které obsahují velké množství škrobu, dále také různým dezertům a dalším typům jídel s vysokým obsahem cukru.

Důležité je ale také si hlídat, abyste ve své stravě nepřijímali přílišné množství soli a tuku. Jídelníček ale není to jediné, co musíte upravit, když chcete co nejvíce minimalizovat rizikové faktory vzniku cukrovky.

Dále také národní zdravotní organizace doporučuje zařadit do své každodenní rutiny nějakou formu fyzické aktivity.

Doporučuje se cvičit minimálně 2,5 h týdně. Dále se lze tomuto onemocnění vyhnout také s pomocí omezení alkoholických nápojů a kouření.

Zdroj: Express

