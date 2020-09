Doktor Karel Nešpor radí, jak přečkat podzimní vlnu koronaviru: pomoc přinese pár snadných kroků

Pane doktore, jste odborníkem na léčbu závislostí. Je rozdíl mezi tím, jak se koronavirus dotýká lidí bez závislosti a lidí závislých na nějaké návykové látce? Jak souvisejí návykové látky a problémy spojené s koronavirem?

Návykové látky zvyšují riziko většiny infekčních nemocí včetně covid-19. Týká se to tabáku, alkoholu i jiných drog. Návykové látky totiž oslabují odolnost a některé působí přímo na sliznice dýchacích cest. Navíc se člověk pod vlivem návykové látky neovládá a dělá nerozumné věci.

Jak současná situace působí na lidi, kteří mají problém s návykovými látkami? Jde o čistě negativní posun?

Současná situace může ovlivnit chování vůči návykovým látkám v dobrém i špatném.

Kdyby chtěl někdo návykovou látkou mírnit stres, zhoršil by ho. I jedna cigareta nebo menší množství alkoholu zvýší tepovou frekvenci, což je typický příznak stresu. Člověk si ten stres jen neuvědomuje. Účinek návykové látky odezní a dotyčnému je hůř než předtím.

Na druhou stranu, jestliže má člověk omezené finanční prostředky, bude jimi šetřit a používat je na rozumné věci. Také si dnes většina z nás uvědomuje, že zdraví je důležitá hodnota. Je třeba ho chránit a k tomu patří střízlivost a nekuřáctví.

Které závislosti jsou nejen z dnešního pohledu nejrizikovější?

Nejhorší závislost je ta, kterou si člověk nepřizná. Dotyčný si myslí, že jedná ze své svobodné vůle a dělá si, co chce. Ve skutečnosti ale tančí, jak jeho závislost píská.

Jak se chránit před dopady pandemie po psychické stránce?

Máme řadu možností:

Omezte stres, například 15 minut televizního zpravodajství je víc než dost. Buďte velkorysí a vyhněte se zbytečným konfliktům. Abstinujte, alkohol, tabák, drogy a hazard zvyšují stres.

Spánek posiluje tělo i psychiku. Spěte přiměřeně a choďte spát v obvyklou dobu. Televizi, počítač a mobil nechte vypnuté nejméně hodinu před spaním a brzy ráno. K usínání můžete použít relaxační techniku. Těch mám hodně a zadarmo na webu drnespor.eu.

Rozumná tělesná aktivita posiluje imunitu, mírní úzkost i depresi, Může to být i chůze nebo úklid. Jóga a čchi-kung spojují výhody relaxace a cvičení.

Udržujte si zdravé návyky. Jezte, cvičte, pracujte, uklízejte a odpočívejte v obvyklou dobu. Sem patří i hygiena a péče o zevnějšek.

Zdravé emoce prospívají tělu i mysli. Připomínejte si své úspěchy a hezké chvíle. Negativní emoce lze klidně a s odstupem pozorovat nebo nahrazovat zdravými. Buďte laskaví k sobě i druhým.

Těšte se na něco a dávejte si dobré cíle.

Smějte se často i bez důvodu. Sdílejte smích a humor. Přináší to uvolnění a projasňuje náladu.

Věnujte se pěstování dobrých vztahů, protože zvyšují odolnost. Pomáhejte druhým a povzbuzujte je.

K dalším možnostem patří duchovní život a klidná, melodická hudba.

Uvědomujte si, co i za této situace můžete a co lze.

Jste známý svými lekcemi smíchu i v médiích. Myslíte si, že nám může smích pomoci i v tomto případě? Jaký druh smíchu byste pro tuto příležitost doporučoval?

Smích, o kterém věda zjistila, že zlepšuje náladu, jsem pojmenoval lišácký. Oči se při něm přimhouří. Tím říkáme okolí, že situace je bezpečná. Koutky úst se pohybují směrem k uším a zuby se nedotýkají. Uvolněná čelist oznamuje okolí, že nebudeme kousat. To jsou samé dobré zprávy. Jestliže při úsměvu oči rozšíříme, znamená to obdiv, okouzlení nebo fascinaci. S tímhle úsměvem raději opatrně, zvláště jste-li elegantní dáma. Do třetice ještě dokonale nenápadný úsměv. Při něm přitahujte uši k hlavě. Naše babičky říkaly: „On má za ušima,“ ale nevěděly, že tam máme maličké svaly. Ve většině mých knih z posledních let se nějaké druhy smíchu najdou. Třeba v září 2020 mi vyšly dvě novinky „Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti“ a „Smích a úsměv u pomáhajících profesí“.

