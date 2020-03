Hemangiom je sice nezhoubný, ale ignorovat ho nesmíme. Často postihuje kojence

Jsou věci, které si člověk ani nechce představit. Malému dítěti se v průběhu několika prvních měsíců na tělíčku objeví červený nádor, který se může rozšířit i na značnou plochu. I když to vypadá opravdu strašidelně, jde naštěstí o nezhoubný novotvar, nádor krevních cév. Co se s tím dá dělat?

Hemangiom, i když může vypadat nebezpečně, ve většině případů člověka nijak neohrožuje. To ale neznamená, že si ho nebudeme všímat - zvlášť pokud se objeví na obličeji nebo jiném běžně viditelném místě.

Skryté hemangiomy

Ačkoliv se většina hemangiomů vyskytuje na povrchu těla, tedy na kůži, mohou se objevit i uvnitř těla a takové pak mohou zůstat i po celý život bez povšimnutí. To se týká například i těch, které se tvoří v játrech. Pokud se na ně třeba náhodně přijde při ultrazvukovém vyšetření kvůli jiným problémům, není nutné jejich přítomnost nijak razantně řešit, stačí pravidelně kontrolovat, aby nezačaly růst nebo významně měnit tvar. V takovém případě lékaři musí přistoupit k jeho odstranění, protože - vzhledem k tomu, že jde o shluk rozšířených cév - by mohlo dojít k jeho poškození a silnému krvácení. Dalším důvodem k odstranění rostoucích vnitřních hemangiomů jsou možné potíže při utlačování jiných orgánů v těle.

Nebát se, ale nepodceňovat

Jako ke všemu v životě, měli by lidé i k hemangiomu přistupovat s určitou dávkou opatrnosti, a to jak v dospělosti, tak hlavně u dětí. V těch nejtěžších případech může rozvíjející se hemangiom postihnout i značnou část obličeje dítěte, nemusí tedy jít jen o “pupínek”. A v takových případech si s tím často těžko poradí i lékaři. Každopádně ale panuje shoda v tom, že při objevení hemangiomu u dítěte je třeba začít s léčbou co nejdříve, ideálně v prvních třech, maximálně šesti měsících jeho života.

Někdy stačí kortikoidy

K léčbě hemangiomu, respektive k jeho zmenšení, je možné použít kortikoidy, o jejichž aplikaci ale vždy musí rozhodnout lékař. Kromě toho je možné zvolit léčbu laserem. Jde o neinvazivní metodu, kdy se působením jeho paprsků naruší cévy, které se následně vstřebají a nádor mizí. Velkou výhodou této metody je, že i když jsou narušeny právě cévy, z nichž je hemangiom tvořen, kůže zůstává bez následků. Tomu se naopak nelze vyhnout v případě, kdy je nezbytné použít skalpel. Takových případů ale naštěstí není mnoho.

Často dokonce vymizí

Hemangiom v mnoha případech dokonce po čase sám vymizí, což je samozřejmě ta nejlepší a nejjednodušší cesta, jak se ho zbavit. Nestane se tak ale ve všech případech, a proto přichází na řadu lékařský zákrok. A nemusí to být vždy jen skalpel…

Vůbec není neobvyklý

I když si to možná ani neuvědoujeme, hemangiom je poměrně častý, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Vždyť se tento problém týká přibližně dvanácti procent kojenců, některé děti se s ním dokonce narodí. Obecně náchylnější jsou k němu dívky, které jsou jím postiženy až třikát častěji než chlapci. I když se jedná, jak bylo řečeno, o nádor nezhoubný, je třeba právě u malých dětí včas zahájit jeho léčbu, aby nedošlo k masivnějšímu rozšíření. Nyní, tedy od roku 2018, již dokonce lékaři znají lék, který významně pomáhá hemangiom zmenšit. Lék byl sice využíván již dlouhá léta, ale pouze pro snižování krevního tlaku. O jeho účincích v tomto ohledu odborníci neměli tušení. Přesto, že podle současných zkušeností na hemangiomy působí velmi dobře, je možné je využít pouze v případě, kdy se nádor rychle zvětšuje a není jiná možnost léčby. Přednost tedy dostávají kortikoidy a laserový zákrok.

